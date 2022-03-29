Рубль уверенно растет к доллару и евро благодаря результатам очного раунда российско-украинских переговоров

Москва. 29 марта. Доллар США и евро заметно ускорили темпы падения на "Московской бирже" во вторник днем, опустившись к уровням 25 февраля; рубль уверенно повышается к бивалютной корзине благодаря результатам очного раунда российско-украинских переговоров, который чуть ранее завершился в Стамбуле.

Курс доллара США составил 83,28 руб./$1 в 15:10 МСК, что на 6,47 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 92,25 руб./EUR1, подешевев на 4,35 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,52 рубля - до 87,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро, почти отыграв потери в обеих парах с начала 24 февраля специальной военной операции РФ на территории Украины. Участники рынка позитивно оценили результаты очного раунда российско-украинских переговоров, который ранее во вторник состоялся в Стамбуле.

Переговоры российской и украинской делегации были конструктивными, заявил глава российской делегации Владимир Мединский по завершении раунда переговоров. Он отметил, что российская сторона получила от Украины для рассмотрения "понятно сформулированную их позицию для включения в договор".

"Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - подчеркнул глава российской делегации. "Мы также делаем два шага для деэскалации конфликта", - сказал Мединский. По его словам, один из шагов касается военного аспекта, а второй - политического. "Одну из позиций - по военной части - огласит заместитель министра обороны, а по политической скажу я", - добавил глава делегации.

По словам Мединского, встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора. "После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора", - подчеркнул глава российской делегации на переговорах с Киевом.

Военная активность на киевском и черниговском направлении будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров, заявил журналистам зам министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле. Он отметил, что более подробно о принятых решениях Генштаб ВС РФ сообщит по возвращении делегации в Москву.

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Путин проведут телефонные переговоры в 17:30 МСК, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на Елисейский дворец. "Эмманюэль Макрон и Владимир Путин поговорят по телефону в 16:30 (17:30 МСК)", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России во вторник проведет телефонный разговор со своим французским коллегой. По словам Пескова, Кремль распространит сообщение для СМИ по итогам разговора ближе к 19:00 МСК.

Цены на нефть продолжают снижаться после резкого обвала накануне на опасениях падения спроса в Китае из-за жестких ограничений, вводимых Пекином в ответ на рост заболеваемости COVID-19.

Кроме того, в центре внимания трейдеров - запланированное на четверг заседание ОПЕК+, на котором должны обсуждаться планы государств в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК во вторник составляет $108,64 за баррель, что на 3,41% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,4 за баррель, что на 3,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.

"Российская валюта укрепилась до максимального уровня в марте 2022 года. Укрепление рубля происходит в результате существенного спада спроса на валюту вследствие ограничений Банка России на операции с ней. Кроме того, роль играет существенное снижение импорта вследствие разрушения логистических схем доставки товаров, политического давления и падения покупательной способности рубля. Экспортная выручка, которая в отсутствие интервенций регулятора остается единственным источником предложения валюты, пока сохраняется на высоком уровне, поскольку поступает от заключенных еще в январе-феврале экспортных контрактов", - говорит старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Тем не менее, по его словам, перспективы внутреннего валютного рынка в апреле менее предсказуемы, поскольку с момента первых санкций он претерпел заметные изменения. "До кризиса и в самый его разгар балансирующей статьей платежного баланса были капитальные операции: счет текущих операций с поправкой на операции Минфина задавал лишь величину дополнительного притока валюты, действующую в данном месяце. До кризиса рубль укреплялся до момента, когда спекулятивный спрос на валюту компенсировал ее приток по текущим операциям. В разгар кризиса и в отсутствие интервенций Банка России рубль ослабевал, пока находились игроки, готовые отдать за один доллар 150 рублей и даже больше. Сейчас ситуация изменилась. Введенные со всех сторон ограничения и комиссии на операции с валютой сдерживают отток капитала резидентов, оставляя, по сути, только обязательные платежи по внешнему долгу. В этих условиях величина оттока капитала становится более предсказуемой, предложение валюты определятся динамикой экспортной выручки, а баланс на валютном рынке будет достигаться за счет изменения курса рубля и объемов импорта в долларовом выражении", - отмечает Петроневич.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 20,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 8 б.п. - до 20,96% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 21 б.п. - до 22,29% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 25 б.п. каждая - до 23,33% и 23,79% годовых соответственно.