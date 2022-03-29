Укрепление рубля может быть отражением серьезных дисбалансов во внешней торговле - "Атон"

Укрепление рубля может быть отражением серьезных дисбалансов в части внешней торговли, полагает управляющий директор, главный стратег инвестиционной компании "Атон" Александр Кудрин.

"Рубль демонстрирует сильную динамику, но, скорее всего, это является отражением серьезных дисбалансов в части внешней торговли. Экспортные доходы в денежном выражении, судя по всему, остаются высокими, а импорт существенно сжался. С учетом обязательства экспортеров продавать на внутреннем рынке 80% валютной выручки сложилась ситуация, при которой предложение заметно превышает спрос", - говорится в комментарии эксперта.

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