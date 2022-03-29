Sber CIB рекомендует к покупке ОФЗ-ИН серий 52002 и 52003

Аналитики Sber CIB рекомендуют покупать и держать ОФЗ-ИН серий 52002 и 52003 с погашением в 2028 и 2032 годах соответственно. Совокупный доход по этим выпускам в ближайшие 12 месяцев может превысить 20%, сообщается в комментарии инвестбанка.

"В текущий момент в обращении находятся четыре выпуска ОФЗ-ИН серий 52001 (погашение в августе 2023 года), 52002 (февраль 2028 года), 52003 (июль 2030 года) и 52004 (март 2032 года). По каждому из них купон фиксированный - 2,5% плюс индексация номинала с учётом инфляции. Номинал увеличивается на темпы роста месячной инфляции с лагом в три месяца. Например, номинал ОФЗ-ИН в марте вырастет на 0,8% - столько составила инфляция в декабре", - отмечают эксперты.

Аналитики отмечают, что при оценке потенциального совокупного дохода от инвестирования в ОФЗ-ИН не стоит забывать про фиксированный купон 2,5% от постоянно растущего номинала, а также тот факт, что бумаги котируются по ценам ниже 100% от номинала. Это позволяет владельцу рассчитывать на доход, превышающий инфляцию.

"Реальные доходности, с которыми торгуются ОФЗ-ИН серий 52002 и 52003, скорее всего, будут снижаться в ближайшие месяцы. Аналитики ожидают, что реальная ключевая ставка Банка России (ставка минус инфляция) будет оставаться отрицательной. Ключевая ставка может снизиться до 10-15%, и реальные доходности ОФЗ-ИН будут стремиться к более низким значениям. Например, у выпусков серий 52002 и 52003 они, скорее всего, опустятся с текущих 2,6-2,7% до 1-2%", - пишут эксперты.

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