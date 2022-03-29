Вероятно восстановление котировок акций Altria и British American Tobacco - Инвестбанк Синара

Вероятно восстановление котировок акций Altria Group и British American Tobacco PLC после снижения на новости о прекращении продаж сигарет в части магазинов Walmart, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

Ритейлер Walmart заявил о намерении прекратить торговлю сигаретами в части своих магазинов по соображениям ESG, на этом фоне котировки акций Altria упали в понедельник на 3%, British American Tobacco - на 1,9%. Walmart не раскрывает количество магазинов, в которых прекратит торговлю табачными изделиями. По нашим оценкам, на розничную сеть приходится примерно 5% продаж сигарет в США, поэтому потенциально Altria могла бы потерять ~5% выручки, а British American Tobacco - около 2,3%. Однако мы считаем, что увеличение продаж на заправочных станциях и в магазинах у дома (на последние приходится около 27% торговли табачными изделиями в США) компенсирует сокращение выручки вышеуказанных компаний. Новость негативно воспринята инвесторами, но не скажется на фундаментальных показателях производителей сигарет. Мы считаем снижение котировок бумаг Altria и British American Tobacco неоправданным и ожидаем их восстановления", - указывает аналитик банка Ирина Фомкина.

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