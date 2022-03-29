Акции Аэрофлота могут торговаться "хуже рынка" в ближайшие месяцы - BCS Express

Акции "Аэрофлота", несмотря на рост цены на торгах во вторник, в целом могут торговаться "хуже рынка" на горизонте ближайших месяцев в случае отсутствия деэскалации напряженности между Россией и Западом, говорится в комментарии экспертов BCS Express.

Котировки акций "Аэрофлота" во вторник уверенно развернулись в сторону роста, при этом каких-либо существенных публичных новостей, которые могли бы повлиять на динамику, не обнаружено. Вероятно, скачок связан с притоком спекулянтов, рассчитывающих на отскок после глубокого снижения, отмечают аналитики инвестиционной компании.

"Дальнейшие перспективы компании остаются неизвестными и сильно зависят от политического "ландшафта". Санкционные ограничения ужесточили условия бизнеса в авиационной отрасли. Расходы компании кратно возросли, в то время как возможности по генерации выручки сильно снизились. В таких условиях выходом может быть докапитализация авиаперевозчика, как это уже было в 2020 году. В теории при деэскалации напряженности между Россией и Западом открытие неба для перелетов может стать одной из первых мер, которая будет предпринята. Эти ограничения создают проблемы для всех участников рынка, поэтому будет выгодно их снять. Однако не ясно, будут ли сняты остальные ограничения и когда это может произойти. При отсутствии серьезных улучшений акции "Аэрофлота" могут оставаться "хуже рынка" на горизонте ближайших месяцев", - указывают эксперты.

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