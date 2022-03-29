Бумаги Fix Price привлекательны для покупок на текущих уровнях - BCS Express

Бумаги Fix Price вполне привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях, считают аналитики BCS Express.

"Fix Price является единственным представителем дискаунтеров фиксированных цен на российском рынке. Компания стала публичной в начале 2021 года, получив очень оптимистичную оценку от инвесторов, главным образом за счет высоких темпов роста. Однако результаты 2021 года показали замедление, из-за чего капитализация ритейлера снизилась. После февральских распродаж котировки бумаги эмитента опустились до таких уровней, где покупка выглядит вполне привлекательной. Акции дискаунтеров традиционно выступают защитными инструментами, поскольку спрос на товары эконом-сегмента в кризисные периоды остается стабильным или даже растет, - отмечают эксперты инвестиционной компании. - Значительную долю ассортимента Fix Price составляют бытовые товары для дома, закупка которых производится в Китае либо внутри страны. Вероятно, компания сможет поддерживать на полках достаточное предложение товаров первой необходимости, чтобы показывать значимые темпы роста бизнеса в условиях снижения доходов населения".

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