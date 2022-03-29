Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lululemon Athletica с целью $384 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $308, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Lululemon 29 марта 2022 года представит финансовый отчет за IV квартал прошлого года. Аналитики ожидают роста выручки до $2,13 млрд и прибыли на акцию $3,27. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогноз топ-менеджмента будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в рамках боковика. Открывать позиции рекомендуем от текущего уровня с целью $384. При покупке на 4% и выставлении стоп-заявки на уровне $308 риск на портфель составит 0,30%", - указывают в инвесткомпании.

Lululemon Athletica - канадский ритейлер спортивной одежды со штаб-квартирой в Ванкувере.

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