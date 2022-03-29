S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4520-4590п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4520-4590 пунктов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 закрепился над 200-дневной скользящей средней. Индикаторы RSI и MACD, находящиеся выше нейтрального уровня, продолжают указывать на сильные позиции "быков". Индекс широкого рынка начал тестировать сопротивление в области 4570-4600 пунктов. В случае его пробоя он сможет возобновить движение к максимумам декабря 2021 года. Ближайшей поддержкой для бенчмарка выступает уровень 200-дневной скользящей средней", - отмечают эксперты.

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