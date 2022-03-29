Акции XPeng сохраняют потенциал для долгосрочного роста - "Открытие Инвестиции"

Акции XPeng сохраняют потенциал для долгосрочного роста, считает аналитик "Открытие Инвестиции" Эркен Кичибаев.

28 марта китайский производитель электрокаров Xpeng представил сильные результаты за IV кв. 2021г. Ключевым драйвером роста стала модель седана P7, поставки которой составили более половины от общих объемов, говорится в комментарии.

"XPeng также активно занимается развитием сети зарядочных станций для электромобилей: общее количество точек зарядки превысило 770 единиц, а компания увеличила покрытие до 308 городов в Китае. Выручка за квартал также значительно увеличилась: на 200% г/г до RMB 8,5 млрд ($1,3 млрд). Компания пока не зарабатывает прибыли: чистый убыток увеличился на 63% г/г и составил почти RMB 1,3 млрд ($200 млн)", - отмечает Кичибаев.

Проблема глобального дефицита чипов не обошла Xpeng стороной, однако компании удалось повысить цены на фоне высокого спроса и ограниченного предложения, что положительно повлияло на ключевые финансовые показатели бизнеса, подчеркивает эксперт инвесткомпании.

"CEO объявил о запуске новой модели кроссовера G9 в III кв. текущего года, характеристики которого обещают существенно превзойти других китайских конкурентов. Также интерес к компании увеличился после включения акций XPeng в индекс 30-ти технологических компаний Гонконгской биржи The Hang Seng TECH Index 7 марта 2022г. В дополнение к внушительным темпам роста Xpeng уже поставил на 67% больше электрокаров, чем конкурент Nio за IV кв. 2021г, и компания становится одним из ключевых конкурентов американской Tesla в Китае. XPeng остается на территории агрессивного роста, что соответствует достаточно высокой оценке форвардного мультипликатора P/S 22' около 5x. При этом на долгосрочном горизонте мы видим потенциал для дальнейшего роста бизнеса и акций XPeng", - прогнозирует эксперт "Открытие Инвестиции".

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