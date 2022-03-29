Вероятно укрепление рубля до 85 руб./$1 и 95 руб./EUR1 на текущей неделе - Росбанк

Вероятно укрепление рубля до 85 руб./$1 и 95 руб./EUR1 на текущей неделе, сообщается в комментарии Росбанка.

"Российский валютный рынок к текущему моменту сохранил запал от стабилизационных мер Банка России, не забывая при этом о традиционном налоговом периоде, пик подготовки к которому выпал на 25 марта и завершился 28 марта, - пишут аналитики банка. - В результате, во вторник утром пара доллар-рубль перешла к полноценной торговле ниже отметки 90 руб./$1, а евро-рубль - ниже 100 руб./EUR1".

Эксперты отмечают, что поручение президента В. Путина о переводе расчетов за экспорт газа в "недружественные" страны на рубли было воспринято с умеренным оптимизмом, хотя Банку России еще предстоит утвердить схему осуществления транзакций. Формально такая мера будет эквивалентна конверсии 100% газовой выручки и может оказать "эмоциональную" поддержку рублю. Однако в зоне риска, на взгляд аналитиков, остаются юридические последствия для" Газпрома", а также неготовность европейских контрагентов к переходу на такую схему расчетов - это создает определенные угрозы стратегическим поставкам газа в ЕС и пока не оценивается участниками валютного рынка.

Новостной фон касательно геополитических процессов, по мнению экспертов, остался довольно напряженным - итоги саммита стран НАТО и обострение конфликта в Карабахе дополнились новостями об очных переговорах России и Украины в Турции 29-30 марта. В последнем случае пока сложно выстраивать ожидания ввиду медленного сближения взглядов по спорным вопросам - некоторые СМИ публиковали комментарии о смягчении российских требований в адрес Украины. Осталось получить официальное подтверждение от вовлеченных в переговоры сторон по итогам их проведения.

"Мы не исключаем на текущей неделе попыток рублевых пар продлить тренд на укрепление (доллар-рубль - до 85, а евро-рубль - до 95 на биржевых торгах) в условиях снижения конверсионных потоков от импортеров и приостановки расширения дисконта российских энергоносителей в сопоставлении с бенчмарками (баррель Urals сократил разрыв с Brent до $30,7) в ожидании встречи стран ОПЕК+ и российско-украинских переговоров. При этом не исключаем сохранения повышенной волатильности и держим в голове "защитный" интервал в размере 7-10 рублей от обозначенных минимальных уровней", - прогнозируют стратеги Росбанка.

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