"Финам" рекомендует покупать акции iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

"Финам" рекомендует покупать акции iSharesGenomics Immunology and Healthcare ETF с целевой ценой $41,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21,5% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Информация о геноме человека проливает свет на его наследственные заболевания, риски для здоровья и оптимальные стратегии лечения имеющихся недугов. Исследования в области геномики способны стать трансформационными в лечении рака и множества редких наследственных заболеваний, а иммунология в последние годы стала особенно актуальным направлением медицины в силу пандемии коронавируса. Инструмент iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF представляется привлекательным вложением после просадки". - отмечает аналитик Зарина Саидова.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии. По состоянию на март 2022 года в состав портфеля ETF входят акции 50 эмитентов, плата за управление составляет 0,47%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.