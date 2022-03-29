Рынок корпоративных бондов РФ привлекателен для инвестирования - "Альфа-Капитал"

Рынок корпоративных бондов РФ привлекателен для инвестирования, считает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.

"Сейчас рынок корпоративных рублевых облигаций предлагает широкие возможности для инвестирования. Соотношения риск/доходность в настоящее время местами искажены. Именно на таком неликвидном рынке есть возможность покупать облигации по хорошим ценам. Необходимо учитывать, что экономика находится в серьезном стрессе, и ей предстоит существенная трансформация. Безусловно, сейчас значительно возрастает необходимость тщательного кредитного анализа. По некоторым бумагам более высокие доходности могут быть вполне оправданны", - пишет эксперт.

На взгляд Жорниста, по мере стабилизации экономики (среднесрочная и долгосрочная перспектива) ожидается снижение как инфляции, так и ключевой ставки. На рынке в ожидании таких тенденций будут снижаться доходности, что позволит инвесторам получить не только текущие высокие доходности (20-40% по корпоративным бумагам), но также и получить вдобавок к этому рост цен.

"Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ снизилась до 19,81%. В случае снижения ставок рынок рублевых облигаций принесет куда более привлекательные доходности, чем вклады. И так бывает после каждого кризиса", - указывает эксперт.

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