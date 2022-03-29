Бумаги Норникеля - одни из самых устойчивых на рынке - BCS Express

Бумаги "Норильского никеля" являются одними из самых устойчивых на российском фондовом рынке - на компанию напрямую не повлияли санкции, а высокая доля экспортной выручки позволит стать бенефициаром ослабшего рубля, говорится в комментарии BCS Express.

"Активность торгов в акциях "Норникеля" в понедельник продолжила снижаться. Внутри дня была протестирована локальная поддержка на 20600 руб., но в остальном волатильность была пониженной относительно четверга-пятницы. Акции "Норникеля" сейчас одни из самых устойчивых на российском рынке - на компанию напрямую не повлияли санкции, а высокая доля экспортной выручки позволит стать бенефициаром ослабшего рубля. Однако из-за того, что до приостановки торгов бумаги выглядели устойчиво, апсайд в них сейчас не такой существенный. В перспективе нескольких дней торговая активность, вероятно, продолжит снижаться. Без появления новых драйверов наиболее вероятный сценарий - постепенное затухание колебаний и оформление боковика. При этом новости с геополитической арены могут приводить к сильным движениям в бумаге", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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