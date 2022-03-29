Москва. 29 марта. Доллар США немного дешевеет, евро, напротив, повышается на "Московской бирже" во вторник утром; рубль незначительно меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о ходе российско-украинских переговоров, которые стартовали в Стамбуле перед самым открытием торговой сессии.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 89-90 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 89 руб./$1 (-75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 98,485 руб./EUR1 (+1,88 руб. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 43,57 коп. к уровню закрытия 28 марта, до 93,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,7 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,2 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новостей о ходе российско-украинских переговоров, которые стартовали в Турции перед самым открытием торговой сессии.

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Кадры с начала встречи транслировал телеканал Russia Today. Перед началом переговоров Эрдоган обратился к участникам переговоров с краткой речью. Как сообщает агентство "Анадолу", переговоры проходят во дворце "Долмабахче".

Договоренность о проведении переговоров в Стамбуле была достигнута в ходе телефонного разговора президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, состоявшегося в воскресенье.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области (Белоруссия). Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента Мединский сообщил в середине марта, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных переговоры в этом режиме проводились с 14 марта.

Россия при любом сценарии на Украине не собирается применять там ядерное оружие, между тем заявил в интервью американскому телеканалу PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас нет сомнений в том, что все цели нашей спецоперации на Украине будут выполнены. При любом развитии событий (на Украине - ИФ) причин применять там ядерное оружие нет", - сказал он по-английски.

"Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении", - подчеркнул он.

Цены на нефть продолжают снижаться после резкого обвала накануне на опасениях падения спроса в Китае из-за жестких ограничений, вводимых Пекином в ответ на рост заболеваемости COVID-19.

Вспышка коронавируса в Китае является самой крупной с начала пандемии, отмечает Bloomberg. В настоящее время более 62 млн человек в КНР либо находятся под ограничениями, либо скоро окажутся под ними.

Власти Шанхая с понедельника закрыли на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города.

По оценкам Rystad Energy, локдаун в Шанхае может привести к сокращению спроса на нефть на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК во вторник составляет $111,67 за баррель, что на 0,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,04 за баррель, что на 0,87% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Рост заболеваемости COVID-19 добавляет волатильности нефтяному рынку в условиях российско-украинского конфликта, а также напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.