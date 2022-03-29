Вероятны попытки цены нефти удержаться в диапазоне $110-120/барр. во вторник - ПСБ

Вероятны попытки цены нефти удержаться в диапазоне $110-120 за баррель Brent на торгах во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Нефтяные котировки заметно упали в понедельник: фьючерс на Brent откатился под отметку $110/барр., потеряв более 8%. Во вторник утром котировки Brent отскакивают, пытаясь удержаться в диапазоне $110-120/барр. Способствуют стабилизации котировок сформированная после резкого снижения накануне локальная перепроданность, а также ожидания сохранения высокого спроса на популярные марки нефти из-за несклонности покупателей стран Запада приобретать российскую нефть. Поддержку оказывают и сообщения СМИ, о том, что страны ОПЕК+, и так добывающие на 1 млн барр./сутки меньше, чем должны, на саммите, который состоится в четверг, склонны расширить квоты на добычу лишь на привычные 0,4 млн барр./сутки", - отмечает эксперт банка.

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