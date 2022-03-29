Вероятно снижение доходности ОФЗ на 5-10 б.п. во вторник - ПСБ

Доходности рублевых гособлигаций могут снизиться на 2-5 б.п. на торгах во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"ОФЗ в понедельник торговались около достигнутых ранее ценовых уровней. Доходность 10-летних ОФЗ осталась 13,7% годовых. Поддержку рынку оказывала позитивная динамика курса рубля и ожидания прогресса в переговорах России и Украины. 28 марта после длительного перерыва возобновились торги корпоративными и региональными облигациями в режиме основных торгов. Индекс доходности 30 наиболее ликвидных корпоративных бумаг IFX Cbonds вырос до 18,0% годовых (дюрация 1,4 года)", - отмечает эксперт банка.

Премия в доходности корпоративных облигаций к ОФЗ расширилась до 150 - 300 б.п. для первого эшелона и 300 - 500 б.п. для второго эшелона при среднем историческом значении 75 б.п. для первого эшелона и 150 б.п. для второго, констатирует Монастыршин.

"Облигации системно-значимых эмитентов с кредитным рейтингом "ААА" - "АА" по национальной шкале с доходностью 18 - 20% годовых с дюрацией 1-2 года, на наш взгляд, выглядят интересно для покупки. Во вторник с утра для рублевых облигаций складывается умеренно позитивный новостной фон. При продолжении тренда на укрепление рубля возможно усиление спроса на ОФЗ и снижение доходности гособлигаций на 5 - 10 б.п.", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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