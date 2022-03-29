Рубль может закрепиться у отметки 88 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Рубль может закрепиться у отметки 88 руб./$1 во вторник, полагают аналитики Sber CIB.

"Рубль подорожал в понедельник на 6%, до 90 руб./$1. Основная причина - преобладание предложения валюты, которую экспортёры активно продают, над спросом, ограниченным из-за контроля над движением капитала. Во вторник рубль может закрепиться у отметки 88руб./$1", - отмечают эксперты инвестбанка.

Утром нефть торгуется выше $110 за баррель. Любые успехи на переговорах России и Украины в Стамбуле окажут давление на цены, полагают в Sber CIB. К тому же сохраняются опасения относительно роста спроса на нефть из-за карантина в Китае. Brent во вторник может подешеветь до $107 за баррель, считают аналитики.

"Рынок ОФЗ постепенно приходит в норму: доходности выпусков с фиксированным купоном вчера преимущественно продолжили снижаться. Опережающую динамику продолжили показывать выпуски с индексацией на инфляцию (ОФЗ-ИН): их реальные доходности упали на 50-130 б. п.", - пишут эксперты.

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