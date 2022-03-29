Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 2380-2480п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 2380-2480 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия сокращенной торговой сессии в России с отклонением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2380-2480 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2370, 2350 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2520 пунктов. После открытия с умеренным для текущих условий отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. Явные предпосылки для его сильного внутридневного движения пока отсутствуют", - пишет эксперт инвесткомпании.

По его мнению, все негативные события, случившиеся с начала текущего месяца, все еще не отыграны локальным рынком акций должным образом. Отложенной угрозой для него остаются нереализованные продажи со стороны нерезидентов, которые пока что не могут выйти из рублевых активов. Однако указанный вопрос сейчас не обсуждается в публичной плоскости, как и судьба замороженных в рамках западных санкций инвалютных активов Банка России на сумму порядка $300 млрд.

"Между тем, Московская биржа поэтапно возобновляет приостановленные торги, - напоминает Манжос. - Во вторник в стандартном режиме станут доступны для совершения сделок бумаги российских компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, а также некоторые биржевые паевые инвестиционные фонды. Динамика внешних фондовых рынков пока что не оказывает большого влияния на настроения участников торгов в России. Однако все же стоит учитывать в качестве благоприятного фактора сохраняющиеся высокие биржевые цены на углеводородное сырье. Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются в районе $110 за баррель".

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