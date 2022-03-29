Возможен возврат пары доллар-рубль в диапазон 100-110 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Возможен возврат пары доллар-рубль в диапазон 100-110 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Рубль демонстрирует укрепление на фоне некоторого улучшения новостного фона. Спрос на валюту подавлен отменой кредитного плеча, заградительной комиссией на покупку и ограничением операций нерезидентов. Импорт значительно сократился, в то время как экспортеры обязаны продавать 80% выручки (хотя и не обязательно на открытом рынке). Излишнее укрепление рубля, на наш взгляд, не поможет оживить импорт и снизить инфляцию, оно также невыгодно экспортерам. В случае продолжения роста курса рубля ограничения могут быть ослаблены, что приведет к усилению спроса на валюту. Мы не исключаем в скором времени возврата пары USD/RUB в диапазон 100-110 руб./$1", - пишет Ващенко.

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