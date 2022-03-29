"Финам" рекомендует покупать ОФЗ серии 52001 в качестве защитного актива

"Финам" рекомендует покупать ОФЗ серии 52001 с погашением 16 августа 2023г в качестве защитного от инфляции актива, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Текущий момент обусловливает фокус на защитные активы. В условиях, когда уровни доходности коротких облигаций не компенсируют инвесторам риски ускорения инфляции, возрастает актуальность ОФЗ с защитой от инфляции. По данным макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2022г составляет 20%, тогда как в 2023г аналитики ожидают замедления инфляции до 8%. Таким образом, опираясь на этот прогноз, можно рассчитать, что среднегодовой рост инфляции за период с 25 марта 2022г по 16 августа 2023г составляет 15,1%. Это выше уровня вмененной инфляции в 13,3% и позволяет сделать вывод, что более доходным инструментом на текущий момент является именно линкер", - пишет аналитик Алексей Ковалев.

Реализуется этот прогноз по инфляции или нет, но сейчас, на взгляд эксперта, само время обусловливает выход на авансцену защитных активов.

"Для инвесторов, которым важно наверняка защитить свой капитал от инфляции, ОФЗ-линкеры являются просто незаменимым инструментом в текущих условиях, - указывает Ковалев. - Они обеспечат доходность на уровне плюс 2,5% к инфляции, которая будет зафиксирована Росстатом за период владения облигацией. Мы рекомендуем покупать ОФЗ серии 52001 с погашением 16 августа 2023г".

Каким образом происходит защита от инфляции? "Номинал линкеров индексируется на размер инфляции от Росстата с 3-месячным лагом, а купон выплачивается из расчета 2,5% от номинала, - отмечает аналитик "Финама". - В результате при погашении линкера его держатель получает не 100% от номинала (как это имеет место в случае с облигацией с фиксированным купоном), а номинал, который, как и купон, был проиндексирован на ту величину инфляции, которая произошла за период обращения облигации. Таким образом, линкеры защищают капитал инвестора от обесценения".

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