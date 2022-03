Рынок акций США в понедельник вырос 3-ю сессию подряд. Рынки акций АТР в основном растут, за исключением Шанхая. Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $110,71 за баррель

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 выросли по итогам третьей сессии подряд на оптимизме инвесторов в отношении запланированных на вторник переговоров России и Украины, сообщает MarketWatch.

При этом Nasdaq Composite завершил торги на максимальной отметке с 9 февраля, по данным Dow Jones Market Data.

"Если подумать о том, как торгуется фондовый рынок, то он закладывает в цены какое-то урегулирование конфликта, - заявил Джек Макинтайр из Brandywine Global Investment Management. - Если вопрос Россия-Украина станет менее актуальным, фокус рынка сместится на Федрезерв".

Между тем доходность гособлигаций США продолжает оставаться близкой к максимуму за три года, поскольку инвесторы готовятся к тому, что Федеральная резервная система начнет кампанию по повышению процентных ставок. Ожидания того, что стоимость кредитования на заседании в мае будет увеличена сразу на 50 базисных пунктов, усиливаются.

"Рынок в настоящее время предполагает, что [более высокие цены на энергоносители] будут сдерживать темпы экономического роста, а центральные банки будут ужесточать денежно-кредитную политику", - полагает стратег по глобальным рынкам J.P. Morgan Asset Management Майк Белл.

Дефицит США во внешней торговле товарами в феврале снизился впервые за три месяца и составил $106,59 млрд по сравнению с рекордными $107,57 млрд месяцем ранее. Экспорт увеличился на 1,2%, импорт - на 0,3%, сообщило министерство торговли в понедельник.

Запасы продукции на оптовых складах страны выросли в прошлом месяце на 2,1% относительно января - до $814,8 млрд. таким образом, они повысились по итогам девятнадцатого месяца подряд.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) подскочили на 8% по итогам торгов. Производитель электромобилей сообщил о том, что запросит у акционеров на годовом собрании разрешение на проведение сплита акций в форме дивидендов. До этого компания проводила сплит обыкновенных акций из расчета 5:1 в августе 2020 года. Тогда каждый акционер компании получил дивиденды в виде четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую принадлежащую ему бумагу.

Производитель химикатов Huntsman Corp. увеличил вдвое объем объявленной ранее программы выкупа собственных акций - до $2 млрд. Стоимость компании повысилась на 5,3%.

Кроме того, существенно прибавили в цене акции разработчика программного обеспечения MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR) - на 8% и криптобиржи Coinbase Global (SPB: COIN) Inc. - на 7,9%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) к концу дня подорожали на 0,5%. Таким образом, они закончили "в плюсе" десятые торги подряд, чего не происходило с октября 2010 года. При этом торги в понедельник котировки начали снижением после того, как Nikkei Asia написала о том, что компания планирует сократить производство бюджетных смартфонов модели iPhone SE на 20% во втором квартале.

Цена акций сети магазинов видеоигр и потребительской электроники GameStop Corp. взлетела на 24,8%, также продемонстрировав подъем десятую сессию к ряду. Это произошло впервые с апреля 2010 года.

В то же время котировки акций HP Inc. (SPB: HPQ) снизились на 2,7%. Компания объявила о покупке производителя девайсов для персональных компьютеров Poly за $3,3 млрд вместе с долгом.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 94,65 пункта (0,27%) и достиг 34955,89 пункта. Лидерами подъема стали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подорожавшие на 2,3%, и Salesforce.com Inc. - на 2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 32,46 пункта (0,71%), составив 4575,52 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии увеличился на 185,6 пункта (1,31%) - до 14354,9 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник.

В центре внимания трейдеров остается конфликт России и Украины, также они пытаются оценить, как будет разворачиваться ситуация с высокой инфляцией и как она отразится на мировой экономике.

Кроме того, участники рынка следят за распространением коронавируса в регионе. В Шанхае, одном из крупнейших промышленных и торговых центров Китая, накануне ввели девятидневный локдаун.

Японский Nikkei к 8:22 мск поднялся на 0,7%.

Безработица в Японии в феврале опустилась до 2,7% по сравнению с 2,8% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи.

Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне, сообщает Trading Economics.

В лидеры роста среди компонентов индекса выходят акции Chubu Electric Power Co. Inc. (+5,8%), M3 Inc. (+4,18%) и Seven & I Holdings Co. Ltd. (+3,8%).

Тем временем котировки акций японских автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co. Ltd. растут на 2,2% и 0,9% соответственно.

Гонконгский Hang Seng к 8:31 мск поднялся на 0,6%, в то время как шанхайский Shanghai Composite опустился на 0,1%.

В лидеры роста в Гонконге входят акции Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology Ltd. (+7,42%), Meituan (+5,98%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,45%).

Растут также котировки акций нефтедобывающих компаний, среди которых бумаги China Petroleum & Chemical Corp. и CNOOC Ltd., они прибавляют в цене 0,8 и 0,6% соответственно.

Южнокорейский Kospi к 8:29 мск прибавил 0,31%.

Сводный индекс потребительского доверия в Южной Корее вырос на 0,1 пункта, до 103,2 пункта в марте, свидетельствуют официальные статданные.

Капитализация производителя электроники LG Corp. увеличивается на 0,4%, стоимость акций автопроизводителя Kia Corp. - на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,7%.

Акции австралийских банков Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking Group Ltd. прибавили 1,1%, 0,2% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть продолжают снижаться после резкого обвала накануне на опасениях падения спроса в Китае из-за жестких ограничений, вводимых Пекином в ответ на рост заболеваемости COVID-19.

Вспышка коронавируса в Китае является самой крупной с начала пандемии, отмечает Bloomberg. В настоящее время более 62 млн человек в КНР либо находятся под ограничениями, либо скоро окажутся под ними.

Власти Шанхая с понедельника закрыли на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города.

По оценкам Rystad Energy, локдаун в Шанхае может привести к сокращению спроса на нефть на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $110,71 за баррель, что на $1,77 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $8,17 (6,8%), до $112,48 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,77 за баррель, что на $1,19 (1,12%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов упала на $7,94 (7%), до $105,96 за баррель.

Рост заболеваемости COVID-19 добавляет волатильности нефтяному рынку в условиях российско-украинского конфликта, а также напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.