Бумаги нефтегазового сектора могут выглядеть слабее рынка во вторник - BCS Express

Бумаги нефтегазового сектора могут выглядеть во вторник слабее рынка, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в понедельник снизился, однако падение индекса Мосбиржи во многом было обусловлено снижением наиболее тяжеловесных голубых фишек. При этом более 35 акций завершали день в плюсе. Сильнее остальных ожидаемо выглядят производители удобрений. Обороты торгов не впечатляют. Они заметно снижаются день за днем. В ближайшее время на нашем рынке не будет единой тенденции, хотя волатильность постепенно придет в норму, а активность участников - снизится", - отмечает эксперт.

Карпунин объясняет невысокие обороты отсутствием иностранных инвесторов, снижением активности со стороны арбитражных и спекулятивных стратегий, а также малым количеством торгового времени - всего 4 часа против 17 стандартных.

На взгляд аналитика, рынок поделился на несколько частей, причем не просто на экспортеров и не-экспортеров, но и даже внутри секторов в зависимости от влияния негативных внешних и внутренних факторов.

"Если говорить про индекс Мосбиржи, то общий фон располагает к снижению. Цены на нефть в понедельник рухнули на 6,7% и с утра продолжают спуск. Фьючерсы Brent торгуются около $111. Если учесть еще и укрепление рубля, то в этих условиях бумаги нефтегазового сектора могут выглядеть слабее рынка". - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.