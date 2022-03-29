Риски сохранения высоких цен на нефть во 2К22 остаются - BCS Express

Риски сохранения высоких цен на нефть не потеряют актуальности во II квартале 2022г, говорится в комментарии BCS Express.

Эксперты напоминают, что во вторник ожидается очередной раунд российско-украинских переговоров, который пройдет в Турции. Надежда на деэскалацию конфликта оказывает давление на нефтяные цены, поскольку снижает вероятность ограничений на российские поставки со стороны стран Запада. Между тем аналитики констатируют, дисконт российского сорта Urals к эталону Brent по-прежнему остается близок к максимальному, демонстрируя ограниченное число участников рынка, готовых работать с российской нефтью.

"Ожидается, что в апреле поставки российской нефти сократятся, по разным оценкам, на 1,5-3 млн б/с. При этом азиатские страны проявляют все больший интерес к импорту российской нефти, руководствуясь широкой скидкой к Brent. В понедельник о готовности покупать нефть из России заявил представитель индонезийской нефтегазовой госкомпании PT Pertamina. Ранее пробная партия Urals в объеме 3 млн б/с ушла в Индию. Вероятно, выпадающие российские поставки будут постепенно перенаправлены, что смягчит дисбалансы на рынке нефти и приведет к сокращению спреда Brent-Urals. Однако это перспектива нескольких месяцев, в то время как сезонный всплеск спроса на бензин ожидается уже в конце мая. Поэтому риски сохранения высоких цен во II квартале сохраняются", - пишут стратеги инвесткомпании.

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