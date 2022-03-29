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29 марта 2022 года 09:07
Риски сохранения высоких цен на нефть во 2К22 остаются - BCS Express
Риски сохранения высоких цен на нефть не потеряют актуальности во II квартале 2022г, говорится в комментарии BCS Express. Эксперты напоминают, что во вторник ожидается очередной раунд российско-украинских переговоров, который пройдет в Турции. Надежда на деэскалацию конфликта оказывает давление на нефтяные цены, поскольку снижает вероятность ограничений на российские поставки со стороны стран Запада. Между тем аналитики констатируют, дисконт российского сорта Urals к эталону Brent по-прежнему остается близок к максимальному, демонстрируя ограниченное число участников рынка, готовых работать с российской нефтью. "Ожидается, что в апреле поставки российской нефти сократятся, по разным оценкам, на 1,5-3 млн б/с. При этом азиатские страны проявляют все больший интерес к импорту российской нефти, руководствуясь широкой скидкой к Brent. В понедельник о готовности покупать нефть из России заявил представитель индонезийской нефтегазовой госкомпании PT Pertamina. Ранее пробная партия Urals в объеме 3 млн б/с ушла в Индию. Вероятно, выпадающие российские поставки будут постепенно перенаправлены, что смягчит дисбалансы на рынке нефти и приведет к сокращению спреда Brent-Urals. Однако это перспектива нескольких месяцев, в то время как сезонный всплеск спроса на бензин ожидается уже в конце мая. Поэтому риски сохранения высоких цен во II квартале сохраняются", - пишут стратеги инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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