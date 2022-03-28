Цены евробондов РФ в понедельник заметно подросли в ожидании нового раунда российско-украинских переговоров

Москва. 28 марта. Котировки российских еврооблигаций заметно подросли в понедельник в ожидании как нового раунда российско-украинских переговоров, так и сообщений относительно новой схемы продажи газа в недружественные страны Европы за рубли. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь немного подросли в цене, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 8,3%, до 29,86% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 процентного пункта - до 20,42% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 16,3%, до 32,65% от номинала (их доходность снизилась на 2,6 процентного пункта - до 18,38% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 9,3%, до 23,15% от номинала (доходность снизилась на 3,3 процентного пункта - до 50,71% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 9,1%, до 22,01% от номинала (их доходность снизилась на 2,7 процентного пункта и составила 42,4% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 11%, до 16,85% от номинала (их доходность снизилась на 3 процентных пункта и составила 41,72% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 4,4%, подорожав до 48,1% от номинала (их доходность снизилась на 3,9 процентного пункта - до 65,06% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 9,1%, составив 41,2% от номинала (их доходность снизилась на 20,7 процентного пункта - до 104,1% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к ценовому росту российских еврооблигаций способствуют такие факторы, как позитивная динамика долговых бумаг большинства развитых стран, в том числе американских Treasuries, ожидания инвесторами новостей с первых за последние две недели очных переговоров российско-украинской делегаций, которые состоятся во вторник в Стамбуле, а также ожидания сообщений относительно новой схемы продажи газа в недружественные страны Европы за рубли.

Федрезерв намерен "оперативно" повышать ставки до более нормальных уровней и готов увеличить их до "запретных" уровней в случае необходимости, чтобы добиться ценовой стабильности, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе в ходе конференции с экономистами. На этих заявлениях доходности гособлигаций США заметно выросли, в частности процентные ставки двухлетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу достигли отметки 2,29% годовых по сравнению с 1,94% годовых неделей ранее. После такого заметного роста доходностей в понедельник ситуация в секторе US Treasuries стабилизировалась и процентные ставки немного скорректировались вниз, что оказало позитивное влияние на динамику практически всех евробондов emerging markets.

Российская делегация в понедельник прилетела в Стамбул для переговоров с представителями Украины, сообщило в понедельник агентство "Анадолу". "Делегация РФ прибыла в Стамбул на переговоры по Украине", - передает агентство. Ранее договоренность о проведении переговоров в Стамбуле была достигнута в ходе телефонного разговора президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

"Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно. Но пока мы, по-прежнему, придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Кремле заявили, что не стоит ожидать встречи президентов России и Украины после российско-украинских переговоров, которые должны пройти в Стамбуле.

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна после того, как по ключевым для РФ вопросам будет достигнута ясность, в свою очередь, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. "Встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.

Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях, сказал журналистам Дмитрий Песков. На вопрос, какие действия предпримет Россия в случае отказа Европы платить за газ в рублях, Песков ответил: "Будем решать вопросы по мере их поступления". На уточняющий вопрос, возможен ли отказ от поставок газа в такой ситуации, Песков сказал: "То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью".

Правительство, ЦБ и "Газпром" (MOEX: GAZP) 31 марта доложат президенту о мерах по переводу оплаты поставок газа в недружественные страны на рубли, говорится в перечне поручений по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ 23 марта 2022 года на сайте Кремля. Также Путин поручил правительству утвердить директиву представителям РФ в совете директоров "Газпрома" по внесению изменений в действующие контракты по поставкам природного газа в части изменения валюты платежа по таким контрактам на российский рубль, при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования. Срок - также 31 марта.

ЦБ совместно с правительством поручено обеспечить возможность проведения платежей, обеспечивающих оплату природного газа по контрактам, переведенным на оплату поставок на рубли, включая приобретение покупателями природного газа российских рублей на внутреннем валютном рынке.