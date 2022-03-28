Усиление роли во внешнеторговых операциях позитивно для рубля в долгосрочной перспективе - эксперты

Возможное усиление роли рубля во внешнеторговых операциях позитивно для национальной валюты в долгосрочной перспективе, отметили эксперты рынка во время онлайн-встречи "Рубль отвоевывает утраченные позиции".

Курс рубля к основным мировым валютам стремительно упал после начала специальной операции на Украине, однако меры поддержки со стороны ЦБ РФ и в большей степени поручение президента России перевести оплату за поставки газа в "недружественные страны" в рубли позволили отвоевать значительную часть снижения, констатируют аналитики.

Эксперты отмечают, что при этом само решение российских властей стало для рынка довольно неожиданным: пока не до конца ясно, как будут работать инфраструктура и юридическая база для реализации расчетов по новой схеме. Как ожидается, для всех участников рынка вырастут транзакционные издержки, но главный риск, по мнению ряда аналитиков, заключается в том, что это может ускорить отказ европейских покупателей от российских энергоносителей. Впрочем, большинство специалистов уверены, что основные выпадающие объемы экспорта удастся компенсировать за счет переориентации поставок на Восток.

По мнению участников встречи, в условиях жесткого ограничения спроса на валюту рубль еще какое-то время продолжит укрепляться. Тем не менее на фоне кризиса в российской экономике в течение 2022 года более вероятным выглядит возврат доллара и евро на февральские уровни, указывают они. Основной положительный эффект проявится только в перспективе, предупреждают эксперты: переход на рублевые расчеты сделан "с дальним прицелом" - необходимо усиливать рубль как валюту внешнеторговых операций.

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