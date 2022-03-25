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25 марта 2022 года 19:39

Цены евробондов РФ после заметного восстановительного роста вновь перешли к снижению на этой неделе

Москва. 25 марта. Котировки российских еврооблигаций после заметного восстановительного роста вновь перешли к снижению на этой неделе на фоне как нестабильной ситуации на мировых долговых рынках, в частности, падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США, так и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков в отношении России после начала военной операции на Украине.

Тенденция к ценовому снижению сформировалась в первый же торговый день недели вслед за негативной динамикой US Treasuries. Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов в понедельник превышала отметку 2,25% годовых впервые за 33 месяца. Доходность двухлетних US Treasuries выросла до 2,03% годовых против 1,94% на закрытие предыдущей сессии. Процентная ставка 30-летних казначейских облигаций увеличилась до 2,49% с 2,43% годовых. Инвесторы оценивали заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно денежно-кредитной политики, а также следили за развитием ситуации на Украине.

Федеральная резервная система США готова к повышению ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов вместо традиционных 25 базисных пунктов в случае необходимости, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. "Мы предпримем все необходимые меры для возврата к ценовой стабильности", - сказал Пауэлл в понедельник, выступая на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). "Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки более чем на 25 базисных пунктов на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем, - сказал Пауэлл. - А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем".

Активность продавцов в секторе отечественных евробондов несколько снизилась во вторник, но ситуация на мировых долговых рынках продолжала оставаться негативной, что привело к возобновлению продаж российских облигаций в середине недели. Доходность европейских государственных облигаций выросла во вторник, обновив многолетние максимумы после "ястребиных" заявлений главы Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних госбондов Германии превысила 0,5% годовых, показатель аналогичных бумаг Великобритании достиг 1,69% годовых. Это рекордные уровни с октября 2018 года. Инвесторы все активнее ждут начала повышений ставки Европейского центрального банка. Сейчас рынок закладывает два подъема ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца текущего года. Банк Англии, по мнению инвесторов, увеличит ставку к концу года в общей сложности на 120 базисных пунктов.

Доходность краткосрочных государственных бондов США в среду приблизилась к доходности более долгосрочных облигаций, что вызывает повышенные опасения рецессии в крупнейшей экономике мира. По мере перехода Федеральной резервной системы к более жесткой денежно-кредитной политике увеличивается доходность всех US Treasuries, однако доходность бумаг с более короткой дюрацией растет сильнее, поскольку они больше зависят от траектории ставок в ближайшей перспективе. Спред между доходностью 2-летних и 10-летних US Treasuries сократился примерно до 0,2% по сравнению с 0,9%. Трейдеры опасаются, что спред может стать отрицательным, а такая ситуация обычно воспринимается как сигнал о грядущей рецессии.

Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в четверг очередное снижение под давлением как нестабильной ситуации на мировых долговых рынках, так и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков. США ввели очередные санкции против физических и юридических лиц России, в том числе против 328 депутатов Госдумы и против самой Госдумы как организации, говорится в заявлении Минфина, распространенном в четверг. "Это (список лиц - ИФ) включает в себя десятки российских оборонных компаний, 328 членов Госдумы России и главу крупнейшей финансовой организации России", - отмечается в пресс-релизе ведомства. Таким образом, в новый список включен глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

В свою очередь Великобритания в четверг ввела санкции в отношении 33 физических и 26 юридических лиц из России, под них подпал в том числе глава Сбербанка Герман Греф, а также Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Альфа-банк. Кроме того, в санкционный список включены бизнесмен Олег Тиньков, замминистра обороны Дмитрий Булгаков, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Санкционные меры вводятся против партнера Романа Абрамовича по бизнесу Евгения Швидлера и бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса. Среди компаний в санкционный список также включены РЖД, "РусГидро" (MOEX: HYDR), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), Россельхозбанк, "Совкомфлот" (MOEX: FLOT). Санкции подразумевают замораживание активов этих физических и юридических лиц.

Международное рейтинговое агентство Fitch намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений в соответствии с санкциями, введенными против РФ Евросоюзом. В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. "Рейтинги будут отозваны до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС", - говорилось в пресс-релизе Fitch. Ранее в этом месяце Fitch объявило о прекращении коммерческой деятельности в России.

Другое международное рейтинговое агентство - S&P Global Ratings - также объявило о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов до 15 апреля. В свою очередь рейтинговое агентство Moody's Investors Service также намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений (в начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в России).

Лишь в пятницу котировки российских еврооблигаций смогли немного скорректироваться вверх, но это не сильно изменило в целом негативные итоги недели.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 34,4%, до 27,73% от номинала (их доходность выросла на 7 процентных пунктов - до 21,85% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 35,6%, до 27,9% от номинала (их доходность выросла на 6,9 процентного пункта - до 21,16% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 20,1%, подешевев до 19,17% от номинала (его доходность выросла на 5,3 процентного пункта, до 27,5% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились в цене за пять дней на 26,1%, до 19,95% от номинала (их доходность выросла на 9,1 процентного пункта - до 45,41% годовых), с погашением в 2026 году - на 15,1%, до 21,18% от номинала (их доходность выросла на 6,4 процентного пункта и составила 54,1% годовых), с погашением в 2029 году - на 14,4%, до 14,18% от номинала (их доходность выросла на 4,6 процентного пункта и составила 46,75% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 8,3%, до 45,92% от номинала (их доходность выросла на 8,9 процентного пункта - до 69,3% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 19,3%, составив 37,53% от номинала (их доходность выросла на 48,3 процентного пункта - до 126,5% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться геополитическими и санкционными факторами, в частности, новостями о продвижении военной операции на Украине, сообщениями относительно подвижек в российско-украинских переговорах, а также возможных новых антироссийских санкциях, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". При этом эксперты предполагают, что после просадки в начале третьей декады марта у рынка больше шансов на восстановительный рост котировок, чем на дальнейшее их снижение. Однако рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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