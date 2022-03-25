Рубль вечером сократил темпы роста к доллару и евро перед выходными днями

Москва. 25 марта. Доллар США и евро умеренно подешевели на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине перед выходными днями.

Курс доллара США составил 96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1 рубль ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Днем в пятницу доллар опускался вплотную к 92 руб./$1 впервые с 1 марта. Евро к этому моменту стоил 105 руб./EUR1, подешевев на 1,8 рубля. Ранее евро опускался ниже 100 руб./EUR1 впервые с 28 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,36 рубля - до 100,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подсократил темпы роста к доллару и евро на закрытии торгов пятницы перед выходными днями. Ранее днем рубль активно укреплялся в обеих парах, так как участники рынка позитивно оценили отсутствие новых санкций относительно российских энергоресурсов. Заметную поддержку рублю также оказал пик налогового периода марта.

Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте, между тем заявил журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, Россия видит стремление украинских коллег затянуть переговоры, поскольку в Киеве полагают, что время работает на них.

Украина на переговорах с РФ в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления в НАТО, добавил он.

"Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Украина и РФ, вероятно, близки к достижению консенсуса в 4 из 6 пунктов переговоров, передает Milliyet. "Вот 6 разделов переговоров между Россией и Украиной. Но ни одна из сторон не принимает 6 из этих 6 заголовков. В частности, возникает ситуация, как будто есть соглашение по 4 заголовкам", - сказал Эрдоган, отвечая на вопросы представителей прессы после своего возвращения с чрезвычайного саммита глав государств и правительств НАТО, сообщает издание Milliyet.

По его словам, один из пунктов конкретно связан с вопросом НАТО.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Мединский ранее сообщил, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных переговоры проводятся с понедельника, 14 марта.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что график переговоров "совсем плавающий", и Россия не планирует публиковать тезисы, которые она выдвигает на переговорах с украинской стороной.

В центре внимания инвесторов - второй день встреч президента США Джо Байдена с европейскими союзниками. По итогам встреч может быть объявлено о новых санкциях в отношении России, однако игроки позитивно восприняли тот факт, что ЕС не стал вводить запрет на покупку российских энергоносителей, как это ранее сделали США и Великобритания, даже несмотря на то, что решение европейских властей не было неожиданным для рынка.

Власти США и ЕС в пятницу объявили о создании общей рабочей группы по сокращению зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщил Белый дом. Задача рабочей группы - обеспечить энергетическую безопасность Украины, а также подготовить ЕС к следующему зимнему периоду, поддерживая при этом цель ЕС прекратить зависимость от энергетики РФ.

Власти Швейцарии вводят в полном объеме санкции против России, которые ранее одобрил ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства.

В заявлении указывается, что речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Кроме того, вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также на экспорт в РФ предметов роскоши.

Таким образом, отмечается в документе, Швейцария продолжает вводить против ЕС те же меры, которые утверждает Евросоюз.

Правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ, а также в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи, сообщил в пятницу утром австралийский МИД. Правительство Австралии вновь заявило о "неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

МИД Японии опубликовал добавление к списку санкций в отношении российских и физических лиц. В санкционный список попали, в частности, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" (MOEX: CHMF) Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) Игоря Сечина, супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова - всего 25 человек.

Санкции вводятся в отношении 81 российского предприятия и компании, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники. Кроме того, японское правительство также ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

Все золото из золотовалютных резервов РФ находится в России - в хранилищах ЦБ, между тем говорится в обновленном списке вопросов и ответов на сайте регулятора. ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России. "Это неправда. Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", - отметил регулятор.

Банк России признал, что способа избежать блокировки части резервов в долларах и евро не существует. "Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена", - пояснил ЦБ.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что санкции лишили Россию доступа к $300 млрд своих резервов (почти половине из $640 млрд).

Ряд западных стран в конце февраля 2022 года ввели санкции на операции с российскими ЦБ и Минфином, ограничив возможность России пользоваться частью золотовалютных резервов. Накануне OFAC (подразделение Минфина США) пояснило, что сделки с золотом из резервов РФ подпадают под ранее принятые санкции.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению в пятницу вечером и завершают неделю уверенным ростом на опасениях дефицита предложения. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в пятницу составляет $119,65 за баррель, что на 0,52% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали до $113,06 за баррель, что на 0,64% больше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем с начала недели Brent подорожала более чем на 11%, WTI - более чем на 8%.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее сильного снижения - всего на 750 тыс. баррелей.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль завершает неделю ростом даже несмотря на снижение аппетита к риску, отразившееся в падении индекса "МосБиржи" на 3,66%. "Рубль продолжает отыгрывать решение России проводить оплату российского газа рублями, а также возобновление торгов на фондовом рынке. Напомню: в первый день торгов индекс "МосБиржи", вопреки ожиданиям, показал рост на 9%. Что касается газа, пока не ясен механизм реализации такого решения, и общая западная позиция на изменения условий торговли - до этих пор рубль может искать уровни консолидации", - отмечает Наумова.

"В пятницу рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Нацвалюта продолжает отыгрывать новость о переходе на торговлю газом за рубли. Дополнительный спрос на рубль создает налоговый период. Кроме того, работает правило принудительной продажи валютной выручки. Стоит отметить, что торги не очень ликвидные. Рубль нащупывает район для бокового движения после первичного шока. Диапазон 95-105 руб./$1, ближе к зоне поддержки, наиболее вероятен в ближайшие дни. Но не стоит переоценивать текущее укрепление. Любые внешние новости, связанные с развитием "военной спецоперации" России в Украине, могут существенно влиять на дальнейшее движение рубля. Слишком много факторов неопределенности. Любой позитив может привести к укреплению, любой негатив - к развороту тренда", - говорит заместитель генерального директора по инвестициям ИГ "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Банк России в пятницу, 25 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 676,1 млрд рублей) в среднем по ставке 19,18% годовых.

Банки в пятницу на аукционе 3-дневного репо, проводившемся в рамках "тонкой настройки", привлекли 622,758 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 38,4 копейки, до 95,6618 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,17 копейки, до 105,2662 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 48,95 копейки по отношению к четвергу и составил 95,5251 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 46,35 копейки и составил 95,7036 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 609,086 млн, из которых $972,145 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 636,941 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 2,042 рубля, до 103,4581 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 2,2554 рубля, до 103,2433 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 439,106 млн, из которых EUR540,75 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR898,356 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 20,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 21% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 13 б.п. - до 22,67% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 12 б.п. - до 23,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 21 б.п. - до 24,04% годовых.