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25 марта 2022 года 18:40

Sber CIB внес изменения в топ компаний РФ, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время

Sber CIB внес изменения в топ российских компаний, отдав предпочтение наиболее качественным эмитентам и компаниям с выраженными "защитными" характеристиками, сообщается в материале инвестбанка. "Место в подборке получила нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", - отмечают аналитики. - Несмотря на угрозу новых санкций и продажу российской нефти Urals с дисконтом, цена Urals в рублях находится на историческом максимуме и составляет 10 тыс. руб. У "ЛУКОЙЛа" при этом фактически отсутствует долговая нагрузка. В подборке сохранились бумаги "Газпрома". Компания может получить беспрецедентно высокую годовую выручку - $170 млрд, так как цена реализации газа в Европе вырастет. Европа не сможет значительно уменьшить потребление российского газа в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а необходимость восполнять запасы в европейских хранилищах возникнет уже в апреле". Эксперты Sber CIB включили в подборку акции золотодобытчика "Полюс" в качестве защитного актива. Цены на золото в марте приблизились к историческому максимуму, при этом компания - один из крупнейших производителей золота в мире, подчеркивается в комментарии. Добывающая отрасль представлена также акциями "Норникеля". Компания ожидает, что спрос и цены на никель, медь, палладий и платину будут расти. Это объясняется как использованием этих металлов в технологических производствах, так и ожидаемым ростом цен на сырьё из-за сбоев в логистике. "Компания "Интер РАО" включена в подборку благодаря хорошим результатам за 2021г большому объёму денежных средств на депозитах и возможному выкупу компанией собственных акций в свободном обращении, - указывают аналитики инвестбанка. - Если "Интер РАО" проведёт делистинг, акционеры будут вправе потребовать выкупа акций по цене не ниже средней за последние шесть месяцев. Такая цена будет выше текущих котировок. "РусГидро" сохранила место в подборке благодаря высоким финансовым показателям и возможности платить высокие дивиденды". Наконец, в топе получили место "МТС" и "Ростелеком". Стратеги Sber CIB полагают, что спрос на услуги "МТС" должен остаться стабильным даже в условиях замедления экономики, а "Ростелеком", в свою очередь, обладает устойчивой рублёвой выручкой и ставит перед собой масштабные планы по её увеличению. "Магнит" сохранил место в подборке благодаря хорошим перспективам экспансии: в условиях инфляции ведущие ритейлеры обладают потенциалом увеличения рыночной доли. При этом "Магнит" обладает привлекательной долгосрочной стратегией развития, считают в Sber CIB. Аналитики исключили из подборки акции "Яндекса" и X5 Retail Group. Эти компании размещали свои бумаги на зарубежных площадках, и на текущий момент не очевидно, будут ли они доступны для торгов на Московской бирже. Торги депозитарными расписками российских компаний на Лондонской бирже приостановлены с 3 марта. Segezha Group также исключена из подборки: около 30% доходов компании приходится на экспорт в Европу, где сейчас наблюдаются логистические трудности, отмечается в комментарии инвестбанка.
Компания Цена, руб. на 25.03.22 Чистая прибыль 2021, млрд руб. Чистый долг 2021, млрд руб.
"Газпром" 5374 2573 4408
"ЛУКОЙЛ" 3607 773 127
"Норникель" 3334 480 440
"Полюс" 1660 167 188
"Интер РАО" 233 101 -269
"РусГидро" 298 42 129
"МТС" 381 64 389
"Ростелеком" 210 32 505
"Магнит" 340 40 663
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА


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