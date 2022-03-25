S&P 500 может закрыть ростом вторую неделю подряд - "Открытие Инвестиции"

S&P 500 может закрыть ростом вторую неделю подряд, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

"Рынок акций США умеренно рос в начале торговой сессии пятницы, 25 марта. Динамика могла бы быть и лучше, если бы не отставание технологических компаний, которые имеют большой вес в индексе. Тем не менее, S&P 500 может закрыть ростом вторую неделю подряд", - прогнозирует эксперт.

Несмотря на минимальный шаг в 0,25%, которым ФРС 16 марта запустила цикл повышения ставок, рынок ждет от регулятора более решительных действий в будущем, подчеркивает Сыроваткин. В частности, сегодня фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах 79-процентную вероятность ее повышения в мае сразу на 0,50%, а также 7,96 повышений на 0,25% каждое по итогам года. Инвесторы опасаются инфляции и несмотря на перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ищут защиты от нее в акциях. При этом 2-летние гособлигации США, на взгляд аналитика, имеют все шансы показать рекордное квартальное снижение за многие десятилетия.

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