Рубль сохранит потенциал для укрепления на следующей неделе - ПСБ

Рубль сохранит потенциал для укрепления на следующей неделе и может приблизиться к отметке 90 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Курс доллара на этой неделе продолжил активно сбрасывать свою накопленную перепроданность, поддерживаемый рядом ключевых факторов. Во-первых, поддержку национальной валюте оказывал снижающийся показатель страновой премии за риск на фоне ожиданий об отсутствии санкций (что не оправдалось), а также выполненных купонных платежей Минфином по евробондам. Во второй половине недели курс доллара впервые с начала марта опустился ниже 95 руб./$1 при поддержке новостей о том, что экспортный газ будет продаваться в рублях (экспорт газа в ЕС, по нашим оценкам, формирует порядка 20% среднедневного объема торгов парой доллар-рубль в текущих условиях)", - отмечает аналитик банка.

Жильников обратил внимание на заявление стран Запада о том, что не готовы покупать сырье в рублях. Эксперт полагает, что нововведение может распространяться на новые контракты, сопровождаясь долгим переговорным процессом. "Как минимум, половина газовых контрактов действуют на долгосрочную перспективу, и это означает, что в полной мере нововведение отразится еще нескоро", - cчитает он.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе у рубля сохраняется потенциал для укрепления. Так, пара доллар-рубль может приблизиться к отметке 90 руб./$1, поддерживаемая растущими нефтяными котировками. Также отметим, что несмотря на сохранение объемов торгов на среднемартовских значениях, волатильность рубля заметно снизилась, ввиду чего не исключаем консолидации рубля у отметки 95руб./$1", - прогнозирует стратег ПСБ.

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