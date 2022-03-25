"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Intel на уровне $63

"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Intel Corp. на уровне $63 за штуку и сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"СЕО NVIDIA 24 марта анонсировал планы по расширению сотрудничества с Intel по контрактному производству дискретных видеокарт. Появление NVIDIA среди клиентов Intel будет иметь для нее сразу несколько позитивных последствий. Во-первых, Intel сможет существенно расширить свой контрактный бизнес за счет одного из наиболее активно растущих компаний из полупроводниковой индустрии. Во-вторых, привлечение лидера рынка графических чипов в качестве клиента - это подтверждение качественных характеристик IFS-подразделения. В-третьих, учитывая стремление Intel наладить выпуск собственных дискретных чипов (GPU), сотрудничество с NVIDIA позволит ей расширить компетенции в этом сегменте", - полагает аналитик Михаил Степанян.

При этом в отношении перспектив выравнивания технологических позиций Intel и TSMC эксперт сохраняет определенный скепсис. "Недавно менеджмент тайваньского ИТ-гиганта подтвердил планы по массовому производству 2-нм чипов к 2025г. При этом СЕО Intel Пэт Гелсингер обещает достижение преимущества по сравнению с конкурентами к 2024г. Вероятно, в случае планового появления на рынке продуктов на базе техпроцесса Intel 4 компании удастся выдержать собственный график обновления технологических решений", - отмечает Степанян.

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