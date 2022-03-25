Рынок акций РФ после месячного перерыва в торгах стабилизировался, РТС упал из-за ослабления рубля

Рынок акций РФ после месячного перерыва торгах на "Мосбирже" в целом стабилизировался за счет принудительного закрытия коротких позиций игроками, отсутствия нерезидентов и предпринятых мер стабилизации со стороны ЦБ РФ в условиях сохраняющихся геополитических рисков и санкционного давления Запада в отношении России из-за продолжающейся военной операции на Украине.

С конца февраля ЦБ РФ предпринял ряд шагов для стабилизации финансовой системы страны. Так, например, были введены меры поддержки банковского сектора (предоставление ликвидности в неограниченном объеме в первые дни после начала военной операции на Украине и в достаточном объеме в последующем), что позволило в том числе избежать паники среди населения. Также ЦБ РФ ввел послабление нормативов для банков, что позволило им высвободить часть капитала, повысил ключевую ставку до 20% годовых, сделав привлекательным размещение средств на депозитах. Также были приняты меры поддержки реального сектора экономики и шаги по стабилизации ситуации на фондовом рынке (введен запрет на короткие продажи, возобновлены торги на рынке ОФЗ, ЦБ также заявил о готовности выкупать гособлигации на рынке для сдерживания падения цен). Были внесены послабления в некоторые акты и законы, позволяющие эмитентам самим выкупать свои акции на рынке для стабилизации ситуации.

ЦБ РФ принял решение возобновить 24 марта после почти месячного перерыва торги на рынке акций "Мосбиржи", для операций инвесторам были предоставлены 33 самые ликвидные бумаги 30 эмитентов из расчета индексов МосБиржи и РТС, при этом по ним был установлен запрет коротких продаж, а торговые сессии продолжались с 9:50 до 13:50 МСК.

По итогам двухдневных торгов 24-25 марта индекс МосБиржи подрос на 0,55% и составил 2484,13 пункта, индекс РТС упал на 11,5% и достиг 829,62 пункта из-за мартовского ослабления рубля (доллар с 25 февраля по 25 марта вырос на 11,25 рубля - до 94,25 руб./$1, на пике 10 марта курс взлетал выше 121,5 руб./$1) и подорожавшей майской нефти Brent до $117,75 за баррель (+20% за месяц).

Рынок акций РФ на первых после месячного перерыва торгах на "Мосбирже" в четверг вырос на бумагах сырьевых компаний на фоне благоприятной внешней конъюнктуры (нефть Brent поднималась в район $122 за баррель) и принудительного закрытия коротких позиций игроками из-за увеличения гарантийного обеспечения брокерами. Основной прирост отмечался в начале сессии, после чего наблюдалось плавное сползание цен blue chips в отсутствие крупных покупателей. Индекс МосБиржи утром взлетал выше 2760 пунктов, а к закрытию укороченной сессии опустился ниже 2580 пунктов.

Лидерами роста выступили акции "ФосАгро" (+23,4%) и "Роснефти" (+17%), подешевели акции "Аэрофлота" (-16,6%), "Интер РАО" (-15,8%). Из-за роста отдельных бумаг более чем на 20% "Мосбиржа" днем в четверг проводила дискретные аукционы.

В пятницу рынок акций РФ утром локально подрос, но завершил торги откатом без уверенной поддержки покупателей и отсутствия нерезидентов в условиях сохраняющихся геополитических рисков и эскалации санкционного давления Запада на Россию из-за ее военной операции на Украине. Индекс МосБиржи упал ниже 2485 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-18,2%) и "Газпрома" (-12,2%), при этом выросли бумаги "ФосАгро" (+9,5%), "НОВАТЭКа" (+4,2%).

Великобритания в четверг ввела санкции в отношении 33 физических и 26 юридических лиц из России, под них подпали в том числе глава Сбербанка Герман Греф, а также Газпромбанк и Альфа-банк. США в четверг также ввели очередные санкции против физических и юридических лиц России, в том числе против 328 депутатов Госдумы и против самой Госдумы как организации, а также против главы крупнейшей финансовой организации России, сообщил американский Минфин. Таким образом, в новый список США также включен глава Сбербанка Греф, а общее число физических и юридических лиц, затронутых последними санкциями США, достигло 600.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service объявило о планах отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений. В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в России. Два других крупных международных рейтинговых агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings также на неделе объявили о планах по отзыву всех рейтингов в РФ в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом в отношении РФ.

Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо (в том числе судостроительные и автомобильные заводы, предприятия по производству электронной техники).

По итогам двух укороченных торговых сессий 24-25 марта из 33 доступных к торгам акций на "Московской бирже" лучше рынка выглядели бумаги "ФосАгро" (+36%), "Роснефти" (+22%), "Татнефти" (+17%); аутсайдерами выступили акции "Аэрофлота" (-31%), "префы" "Транснефти" (-20%), бумаги "Интер РАО" (-19%).

Динамику рынка акций РФ в конце марта по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг военной операции РФ на Украине и санкционные действия Запада. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2300-2600 пунктов, для индекса РТС - 700-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".