Бумаги Take-Two привлекательны для покупок - "Фридом Финанс"

Бумаги Take-Two Interactive Software привлекательны для покупок, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Аналитики инвесткомпании подтверждают целевую цену акций на уровне $220 за штуку.

"Предстоящее поглощение Zynga компанией Take-Two оцениваем позитивно, так как эта компания характеризуется портфелем качественных мобильных игр. Главным драйвером роста акций TTWO в 2022г может стать объявление примерной даты выхода игры GTA следующего поколения, которую фанаты ждут уже несколько лет. Прогнозы менеджмента сигнализируют о заметном росте выручки в 2024 финансовом году по сравнению с 2023, поэтому мы отмечаем шанс того, что релиз следующей игры GTA намечен на IV квартал 2023 календарного года. Мы по-прежнему считаем бумаги Take-Two привлекательными для покупок и подтверждаем целевую цену на уровне $220 за акцию", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

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