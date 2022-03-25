Длинные позиции в акциях Аэрофлота могут быть крайне рискованными - BCS Express

Длинные позиции в акциях "Аэрофлота" в сложившейся ситуации могут быть крайне рискованными, считают аналитики BCS Express.

"Акции "Аэрофлота" на торговой сессии в пятницу вновь находятся среди аутсайдеров. Дальнейшие перспективы компании остаются неизвестными и очень сильно зависят от политического ландшафта. В теории при деэскалации напряженности между Россией и Западом открытие неба для перелетов может стать одной из первых мер, которая будет предпринята. Эти ограничения создают проблемы для всех участников рынка, поэтому будет выгодно их снять. Однако неясно, будут ли сняты остальные ограничения и когда это может произойти. При отсутствии серьезных улучшений акции "Аэрофлота" могут оставаться в числе аутсайдеров и показывать результат существенно "хуже рынка". За счет этих факторов длинные позиции выглядят крайне рискованно", - пишут эксперты в комментарии инвестиционной компании.

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