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25 марта 2022 года 13:48

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Bank of America с целью $50

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $40, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Уровень инфляции в феврале 2022 года в США составил 7,87%, что является 40-летним максимумом. В рамках ужесточения денежно-кредитной политики ФРС одобрила повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, а аналитики ожидают еще шесть повышений в текущем году для стабилизации экономики. Высокие процентные ставки оказывают положительное влияние на банковский сектор, повышая маржинальность бизнеса", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения стоимость акций эмитента стабилизировалось вблизи уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $50. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $40 риск на портфель составит 0,71%", - указывают в "Финаме".

Bank of America Corp. - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четверку крупнейших банков США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-BOFA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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