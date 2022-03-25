Инвесторам стоит обратить внимание на акции Darling Ingredients, Constellation Brands и Walmart - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Darling Ingredients, Constellation Brands и Walmart Inc., торгующихся на "СПБ бирже", считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Инвесторам в условиях вялой и неоднозначной динамики на рынке акций стоит вспомнить о защитном секторе. Производство и продажа товаров первой необходимости часто служит комфортным прибежищем на такое время. Эти фишки не так сильно падают, как индексы в целом, или даже растут. Среди защитных акций, торгующихся на "СПБ бирже" и входящих в мировой топ рекомендаций, можно выделить три, которые выглядят интересными как по фундаментальным, так и техническим показателям. Это Darling Ingredients, Constellation Brands и Walmart.У них динамика прибыли лучше средней по сектору, нет крупных долгов, и акции держатся "лучше рынка". Потенциал роста (консенсус-прогноз) составляет от +16% до +25% на горизонте до года", - указывает аналитик инвестиционной компании.

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