Рынок акций РФ днем упал ниже 2500п по индексу МосБиржи, лидируют в откате Аэрофлот и Газпром

Москва. 25 марта. Рынок акций РФ днем в пятницу снижается без уверенной поддержки покупателей в условиях сохраняющихся геополитических рисков и эскалации санкционного давления Запада на Россию из-за ее военной операции на Украине; индекс МосБиржи упал ниже рубежа 2500 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" и "Газпрома".

К 12:00 МСК индекс МосБиржи составил 2498,05 пункта (-3,1%, в начале торгов индекс поднимался в район 2665 пунктов), индекс РТС - 822,76 пункта (-3,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 13%.

Доллар стоит 96,21 рубля (-0,79 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-13%), "Газпрома" (-8,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-7,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-7,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-7,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-5,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,3% и -3,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,4%), "Московской биржи" (-3,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6% и -0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Подорожали акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+7,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 12:00 МСК составил 31,97 млрд рублей (из них 9,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Газпрома", 6,33 млрд рублей на бумаги Сбербанка и 2,63 млрд рублей на акции "Роснефти").

По решению Банка России, в пятницу торги 33 акциями из расчета индексов МосБиржи и РТС пройдут на "Московской бирже", как и накануне, в рамках основной сессии до 14:00 МСК.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, торги на "Мосбирже" проходят только по 33 локальным акциям, нерезиденты по-прежнему не допущены к торгам, однако особого оптимизма покупатели не проявляют из-за санкционного давления Запада.

США и Великобритания объявили новые санкции, в ЕС не отказались от российской нефти. Накануне в Брюсселе прошло три важных саммита в рамках НАТО, G7 и Совета Европы. Новых заявлений по их итогам сделано не было, за исключением требования президента США Джо Байдена исключить Россию из G20. США и Великобритания объявили новые санкции, в соответствии с которыми расширен санкционный список российских элит и которые распространяются на оборонные предприятия и некоторые российские банки. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не намерен отправлять войска или самолеты в Украину. ЕС, как и ожидалось, не отказался от импорта российской нефти. В целом складывается впечатление, что Запад истощил свой санкционный арсенал против РФ.

Цены на нефть устойчивы, так как США и другие страны для охлаждения ситуации на нефтяном рынке обсуждают возможность высвобождения дополнительных объемов нефти из своих стратегических резервов, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, совет директоров "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Таким образом, тенденция на удержание дивидендов постепенно становится всеобщей, поэтому инвесторам следует корректировать свои ожидания по акциям.

Рубль укрепляется на фоне прояснения перспектив российского экспорта и потенциала перехода на оплату российских поставок в национальной валюте. Импортеры российского газа пока выражают недоумение по вопросу использования рубля, но вряд ли подобные претензии предъявляются Канаде или Австралии. Американские очередные санкции в отношении российского золота сравнимы с запретами по евро и доллару, но вряд ли остановят иных российских партнеров по торговле, поскольку данный актив не является подотчетным США.

Министр энергетики США Дженнифер Гланхольм заявила накануне о том, что Вашингтон и союзники продолжают обсуждать дальнейшие продажи нефти из стратегических резервов. Однако следует помнить, что американские стратегические резервы нефти уже упали до минимального значения за 20 лет. Ожидается, что в пятницу США обнародуют детали соглашения по поставкам СПГ в Европу на ближайшие два года. Однако СПГ вряд ли облегчит дефицит нефти и нефтепродуктов. В Голландии и Австрии уже ввели ограничения на продажу дизельного топлива, а в Голландии еще и на высокооктановый бензин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, на глобальных рынках в четверг сохранился рост оптимизма, поддержку которому оказали статданные по рынку труда США, которые развязывают руки Федрезерву в части более агрессивных мер по повышению ключевой ставки с целью борьбы с инфляцией. Добавили позитива рынкам и заявления представителей ФРС США - глава ФРБ Чикаго Эванс заявил о возможном повышении ключевой ставки на 0,5 п.п. на ближайшем заседании регулятора и ожиданиях достижения ставки к концу года уровня 2%.

Учитывая неплохой рост рынков в течение недели, часть инвесторов в пятницу может предпочесть зафиксировать прибыль перед выходными, что вместе с ситуацией на Украине и высокими ценами на энергоносители может привести к некоторой локальной коррекции глобальных рынков.

Великобритания в четверг ввела санкции в отношении 33 физических и 26 юридических лиц из России, под них подпали в том числе глава Сбербанка Герман Греф, а также Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Альфа-банк.

США в четверг также ввели очередные санкции против физических и юридических лиц России, в том числе против 328 депутатов Госдумы и против самой Госдумы как организации, а также против главы крупнейшей финансовой организации России, сообщил американский Минфин. Таким образом, в новый список США также включен глава Сбербанка Греф, а общее число физических и юридических лиц, затронутых последними санкциями США, достигло 600.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений, говорится в сообщении Moody's Corp. В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в России. Два других крупных международных рейтинговых агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings также на этой неделе объявили о планах по отзыву всех рейтингов в РФ в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом в отношении РФ.

Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо, сообщил японский МИД. В санкционный список попали, в частности, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Санкции также вводятся в отношении 81 российского предприятия, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники.

В США индексы акций в четверг выросли на 1-1,9% на статданных и заявлениях руководства ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе упало на 28 тыс. - до 187 тыс., минимума с 1969 года, сообщил MarketWatch. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 210 тыс.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сказал в четверг, что, по его мнению, Федрезерв повысит ключевую процентную ставку еще шесть раз в течение 2022 года и трижды - в 2023 году, каждое повышение будет составлять 25 базисных пунктов. Аналогичный прогноз озвучил глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, отметив при этом риски чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной, также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX подросли на 0,1-0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

На нефтяном рынке на европейской сессии в пятницу цены продолжили коррекцию вниз после роста в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 12:00 МСК составила $116,2 за баррель (-2,4% и -2,1% в четверг), майская цена WTI - $109,47 за баррель (-2,6% и -2,3% накануне).

С начала недели нефть подорожала в пределах 10% на фоне беспокойств рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения санкций в отношении России.

США и союзники обсуждают возможность дальнейшего скоординированного высвобождения нефтяных резервов из хранилищ, чтобы ослабить волатильность на рынках, пишет Trading Economics.

Опубликованные ранее на этой неделе данные американского Минэнерго показали, что коммерческие запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее сильного снижения - всего на 750 тыс. баррелей.