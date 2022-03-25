Рубль, вероятно, пока продолжит торги ниже 100 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара USD/RUB, вероятно, продолжит торги ниже уровня в 100 руб./$1 в отсутствие особо негативных геополитических новостей, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты при этом отмечают, что в условиях повышенной неопределенности сложно ждать устойчивого движения курса рубля ниже 95 руб./$1.

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