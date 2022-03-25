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25 марта 2022 года 11:25
"Финам" понизил прогнозную цену ADS Baidu до $189
"Финам" понизил прогнозную стоимость ADS Baidu Inc. с $214 до $189 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 22,01% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация покупать для этих бумаг была сохранена экспертами. Также была установлена прогнозная стоимость акций эмитента на Гонконгской фондовой бирже на уровне 181 гонконгского доллара (HKD) за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 20,67%. "Обострившаяся в последние недели волатильность в акциях китайских компаний не обошла стороной и Baidu: рост рекламных доходов компании может замедлиться в ближайшем квартале на фоне локдаунов. Однако поддержка со стороны китайского правительства и взаимодействие регуляторов с SEC положительно скажутся на перспективах Baidu, которые выглядят и без того неплохо в силу лидерства компании в нескольких сегментах рынка КНР", - отмечает аналитик "Финама" Александр Ковалев. Baidu Inc. - китайская интернет-компания, известная широко популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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