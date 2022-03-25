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Brent - $119,09 за баррель

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в четверг. Фондовые индексы государств АТР в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу.

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС).

Статданные, опубликованные в четверг, указали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 28 тыс. - до 187 тыс. человек. Это минимальный показатель с 1969 года, сообщает MarketWatch. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 210 тыс.

Тем временем дефицит счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2021 года неожиданно сократился на $2 млрд в поквартальном выражении, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо платежного баланса по сравнению с ранее указанным уровнем третьего квартала.

Дефицит счета текущих операций составил $217,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале дефицит составил $219,9 млрд, а не $214,8 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо платежного баланса в четвертом квартале до $218 млрд с объявленного ранее уровня третьего квартала, сообщило Trading Economics.

Также в центре внимания рынков остается денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс сказал в четверг, что, по его мнению, Федрезерв повысит ключевую процентную ставку еще шесть раз в течение 2022 года и трижды - в 2023 году, каждое повышение будет составлять 25 базисных пунктов.

Аналогичный прогноз озвучил глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, отметив при этом риски чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики.

Тем временем администрация президента США Джо Байдена представила новый пакет санкций в отношении России. Таким образом, число физических и юридических лиц, затронутых последними санкциями, достигло 600.

"Пока мы не увидим прекращения боевых действий между Россией и Украиной, благоразумным инвесторам стоит выходить в кэш и сокращать долю акций в своем портфеле, - полагает инвестиционный директор Treasury Partners Ричард Сейперстин. - Фондовый рынок пытается восстановиться после коррекции, но в фундаментальном плане рынки стали более рискованными и неопределенными, чем до вторжения России на Украину".

Акции Nikola Corp. подскочили в четверг на 5,7% после того, как компания сообщила о начале производства своего первого электрогрузовика Tre. Производство было запущено в понедельник в городе Кулидж (штат Аризона), начало поставок ожидается во втором квартале этого года.

Бумаги Uber Technologies (SPB: UBER) подорожали на 5%. Ранее The Wall Street Journal сообщил, что компания достигла соглашения о регистрации всех нью-йоркских официальных такси в своем приложении.

Капитализация Darden Restaurants (SPB: DRI) увеличилась на 1,1%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn улучшил прибыль и выручку в минувшем финансовом квартале и повысил годовой прогноз.

Цена бумаг застройщика KB Home упала на 4,6% после того, как руководство компании сообщило о проблемах в связи с дефицитом строительных материалов и квалифицированных кадров. Финансовая отчетность компании разочаровала инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 349,44 пункта (1,02%) и составил 34707,94 пункта.

Явным лидером роста в индексе выступили акции чипмейкера Intel Corp. (SPB: INTC), подскочившие в цене на 5,9%. Котировки Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли на 2,3%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. - на 2%. В минусе завершили торги бумаги всего двух компаний из Dow Jones: Nike Inc. (SPB: NKE) и Home Depot Inc. (SPB: HD), подешевевшие на 0,7% и 0,4% соответственно.

Standard & Poor's 500 увеличился на 63,92 пункта (1,43%) - до 4520,16 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 269,23 пункта (1,93%) и составил 14191,84 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не демонстрируют единой динамики.

Инвесторы в китайские акции фиксируют прибыль после роста в начале недели, отмечает Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК увеличился менее чем на 0,1%. С начала текущей недели он прибавил около 4%.

Наиболее существенно повышаются котировки акций производителя цветных металлов Pacific Metals Co. (+5,1%) и Sumitomo Metal Mining Co. (+2,1%), а также фармацевтических Shionogi & Co. (+4,9%) и Daiichi Sankyo Co. (+4,2%).

Между тем стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group опустилась на 1,4%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,6%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК уменьшился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%.

В число лидеров снижения на торгах в Гонконге входят акции интернет-компаний Meituan (-7,8%) и Tencent Holdings Ltd. (-2,7%), производителя электромобилей BYD Co. (-5,4%), онлайн-ритейлеров Alibaba Group Holding Ltd (-5,3%) и JD.com (-5%).

Цена бумаг JD Logistics упала на 14,2% после того, как компания объявила о намерении привлечь 3,1 млрд гонконгских долларов ($396,3 млн) за счет допэмиссии и еще $692 путем размещения новых бумаг среди нынешних акционеров.

При этом повышается стоимость производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+3,9%), а также представителей финансовой отрасли CITIC (+2%), Bank of China (+1%) и Hang Seng Bank (+0,7%).

Цена бумаг Longfor Group Holdings Ltd. снижается на 0,1%. Девелопер увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года на 19% благодаря хорошим продажам. Выручка выросла на 21% и совпала со средним прогнозом аналитиков, сообщает MarketWatch.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 МСК вырос на 0,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - опустилась на 1,4%.

Котировки бумаг LG Energy Solution Ltd. подскочили на 7,7%. На этой неделе производитель аккумуляторов для электромобилей заявил о масштабных инвестициях в расширение бизнеса. Эксперты ожидают сильных финансовых показателей компании по итогам первого квартала и улучшают прогнозные котировки для акций LG Energy Solution.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в пятницу поднялся на 0,3%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали соответственно на 1% и на 0,7%.

Помимо этого выросла стоимость других производителей металлов, в том числе Falcon Metals Ltd. (+20,8%), BlueScope Steel Ltd. (+5,1%), Newcrest Mining Ltd. (+3,5%), Pilbara Minerals Ltd. (+3,2%).

Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику, незначительно меняясь после падения накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск в пятницу составляет $119,09 за баррель, что на $0,06 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $2,57 (2,1%), до $119,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до $112,27 за баррель, что на $0,07 (0,06%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,59 (2,3%), до $112,34 за баррель.

Между тем с начала недели Brent подорожала примерно на 10%, WTI - на 9%.

Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения санкций в отношении России.

США и союзники обсуждают возможность дальнейшего скоординированного высвобождения нефтяных резервов из хранилищ, чтобы ослабить волатильность на рынках, пишет Trading Economics.

Опубликованные ранее на этой неделе данные американского Минэнерго показали, что коммерческие запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 18 марта, уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 413,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее сильного снижения - всего на 750 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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