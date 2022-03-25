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25 марта 2022 года 11:00

Рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Москва. 25 марта. Доллар США и евро демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль подорожал к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро, инвесторы при этом находятся в ожидании новых драйверов к более интенсивным движениям.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 95,06 - 99,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 97,01 руб./$1 (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 105 руб./EUR1 (-1,8 руб. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 80,45 коп. к уровню закрытия 24 марта, до 100,61 руб.

Доллар при этом оказался на 96,42 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,79 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует не очень существенную разнонаправленную динамику на старте торгов, инвесторы находятся в ожидании новых драйверов к более интенсивным движениям. Участники торгов продолжают следить за изменением ситуации вокруг Украины на фоне визита президента США Джо Байдена в Европу. Президент США накануне встретился с главами стран НАТО, ЕС, а также с лидерами G7.

НАТО и дальше будет работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе систем ПВО, заявил Байден в четверг после встречи с лидерами НАТО. "Я приветствую шаги союзников по предоставлению оборонной поддержки Украине, и все вместе мы привержены тому, чтобы определять, какое дополнительное военное оборудование можно поставить Украине, в том числе - системы ПВО", - говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Лидеры США и стран ЕС обсудили сотрудничество по вопросам уменьшения зависимости от российского топлива, перехода на "зеленую" энергию, говорится в совместном заявлении Соединенных Штатов и Евросоюза, опубликованном в ночь на пятницу.

"Лидеры обсудили сотрудничество ЕС и США по уменьшению зависимости от российских ископаемых видов топлива, ускорению перехода на чистую энергию, а также необходимости реагировать на меняющиеся нужды продовольственной безопасности по всему миру", - следует из заявления.

Также отмечается, что лидеры согласились работать над "устойчивостью демократий" на Украине, в Молдавии, а также во всем регионе Восточного партнерства.

Партнеры по G7 готовы при необходимости ввести еще больше ограничительных мер против России, между тем заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что "мы не позволим обойти" санкции.

Правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ, а также в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи, сообщает в пятницу утром австралийский МИД. Правительство Австралии вновь заявило о "неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

МИД Японии опубликовал добавление к списку санкций в отношении российских и физических лиц. В санкционный список попали, в частности, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" (MOEX: CHMF) Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) Игоря Сечина, супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, - всего 25 человек.

Санкции вводятся в отношении 81 российского предприятия и компании, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники. Кроме того, японское правительство также ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

Цены на нефть лишь слабо дешевеют в пятницу утром после сильного падения накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в пятницу составляет $118,92 за баррель, что на 0,09% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до $112,06 за баррель, что на 0,25% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем с начала недели Brent подорожала примерно на 10%, WTI - на 9%.

Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения санкций в отношении России.

США и союзники обсуждают возможность дальнейшего скоординированного высвобождения нефтяных резервов из хранилищ, чтобы ослабить волатильность на рынках, пишет Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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