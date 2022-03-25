Цена нефти может продолжить в пятницу консолидацию около уровня $120/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут продолжить консолидацию около уровня в $120 за баррель на торгах в пятницу, при этом риски возобновления роста цены остаются высокими, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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