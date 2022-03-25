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25 марта 2022 года 10:20
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - розничные продажи Великобритании в феврале; - индекс делового климата Германии Ifo в марте (12:00 МСК); - саммит лидеров ЕС (13:00 МСК); - окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в марте (17:00 МСК); - индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале (17:00 МСК); - промышленное производство России в феврале (19:00 МСК); - финансовые результаты "Россетей" и "ФСК ЕЭС" за 2021 год по МСФО; - совет директоров "Московской биржи" обсудит дивиденды; - выступления представителей ФРС. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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25 марта 2022 года 19:39
Москва. 25 марта. Котировки российских еврооблигаций после заметного восстановительного роста вновь перешли к снижению на этой неделе на фоне как нестабильной ситуации на мировых долговых рынках, в частности, падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США, так и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков в отношении России после начала военной операции на Украине. читать дальше
.25 марта 2022 года 19:38
Москва. 25 марта. Доллар США и евро умеренно подешевели на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль сократил темпы роста к бивалютной корзине перед выходными днями. читать дальше
.25 марта 2022 года 18:40
Sber CIB внес изменения в топ российских компаний, отдав предпочтение наиболее качественным эмитентам и компаниям с выраженными "защитными" характеристиками, сообщается в материале инвестбанка. "Место в подборке получила нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", - отмечают аналитики. - Несмотря на угрозу новых... читать дальше
.25 марта 2022 года 18:08
S&P 500 может закрыть ростом вторую неделю подряд, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. "Рынок акций США умеренно рос в начале торговой сессии пятницы, 25 марта. Динамика могла бы быть и лучше, если бы не отставание технологических... читать дальше
.25 марта 2022 года 17:34
Рубль сохранит потенциал для укрепления на следующей неделе и может приблизиться к отметке 90 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Курс доллара на этой неделе продолжил активно сбрасывать свою накопленную перепроданность, поддерживаемый рядом ключевых факторов.... читать дальше
.25 марта 2022 года 17:03
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) наиболее интересны среди металлургов в сложившейся ситуации, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Акции черных металлургов на торгах четверга выглядели слабее рынка. Отставание представителей сектора обусловлено сразу несколькими... читать дальше
.25 марта 2022 года 16:41
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Intel Corp. на уровне $63 за штуку и сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг компании, сообщается в комментарии инвесткомпании. "СЕО NVIDIA 24 марта анонсировал планы по расширению сотрудничества с Intel по контрактному производству дискретных... читать дальше
.25 марта 2022 года 16:15
Первая волна спада в промпроизводстве РФ, связанная с последствиями введенных санкций, скорее всего, придется на апрель, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. "Мы полагаем, что в марте-апреле (в большей степени в апреле) в промышленности уже проявятся эффекты первого порядка, связанные с... читать дальше
.25 марта 2022 года 15:51
Новый инструмент на срочном рынке фьючерс на Russian Government Bond Index (RGBI) может быть интересен для квалифицированных инвесторов, которые в состоянии оценить направление движения рынка гособлигаций в перспективе нескольких месяцев, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Наряду с ОФЗ на... читать дальше
.25 марта 2022 года 15:21
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Всю неделю S&P 500 наращивал рост, выходя из нисходящего тренда с начала года. Однако после достижения бенчмарком отметки... читать дальше
.25 марта 2022 года 15:00
Рынок акций РФ после месячного перерыва торгах на "Мосбирже" в целом стабилизировался за счет принудительного закрытия коротких позиций игроками, отсутствия нерезидентов и предпринятых мер стабилизации со стороны ЦБ РФ в условиях сохраняющихся геополитических рисков и санкционного давления Запада в отношении России из-за продолжающейся военной операции на Украине. читать дальше
.25 марта 2022 года 14:55
Рубль может протестировать отметку 90 руб./$1 в ближайшей перспективе, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Российский рубль показывает одну из лучших динамик по итогам недели. Вместе с другими сырьевыми валютами - бразильским реалом и южноафриканским рэндом - он дорожает более чем на 3% на... читать дальше
.25 марта 2022 года 14:35
Бумаги Take-Two Interactive Software привлекательны для покупок, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Аналитики инвесткомпании подтверждают целевую цену акций на уровне $220 за штуку. "Предстоящее поглощение Zynga компанией Take-Two оцениваем позитивно, так как эта компания характеризуется... читать дальше
.25 марта 2022 года 14:10
Длинные позиции в акциях "Аэрофлота" в сложившейся ситуации могут быть крайне рискованными, считают аналитики BCS Express. "Акции "Аэрофлота" на торговой сессии в пятницу вновь находятся среди аутсайдеров. Дальнейшие перспективы компании остаются неизвестными и очень сильно зависят от... читать дальше
.25 марта 2022 года 13:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. с целью $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $40, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Уровень инфляции в феврале 2022 года в... читать дальше
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