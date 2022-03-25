Возможен рост на российском рынке акций в пятницу - ПСБ

Российский рынок акций может сохранить повышательную динамику в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Лучше рынка" по-прежнему могут быть бумаги нефтегазового и горнодобывающего секторов, отмечает эксперт в комментарии.

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