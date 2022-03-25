Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2550-2600п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2550-2600 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия сокращенной торговой сессии в России с отклонением в пределах 0,5-1,2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2550-2600 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2500, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2700 пунктов. В пятницу индекс Мосбиржи продолжит нащупывать новые ближайшие уровни поддержки и сопротивления после длительного перерыва в торгах. Движение локального рынка акций будет в основном обусловлено техническими факторами. Заметное влияние на него способны оказать лишь важные внешнеполитические новости", - указывает эксперт в комментарии.

Манжос также отмечает, что лидерами повышения на торгах в четверг выступили бумаги "Газпрома", "Роснефти", "РусАла", "префы" "Сургутнефтегаза", "НОВАТЭКа", "Полюса", "Татнефти" и "ФосАгро". "Как мы видим, практически все указанные акции относятся к сектору добывающих компаний-экспортеров. Их эмитенты всегда выигрывают от ослабления рубля за счет сокращения издержек в инвалютном выражении. Именно поэтому рублевая стоимость подобных бумаг после завершения кризисов восстанавливается опережающими темпами. В четверг утром сложились хорошие условия для их приобретения на долгосрочную перспективу, однако в среднесрочном периоде они не застрахованы от падения стоимости", - пишет аналитик "Алго Капитала".

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