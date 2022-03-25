Риски снижения к новым минимумам на рынке акций РФ пока остаются - "Велес Капитал"

Риски снижения к новым минимумам на российском фондовом рынке в целом пока остаются, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский рынок акций, с одной стороны, технически демонстрирует готовность развить коррекционное повышение, но в то же время в случае усиления санкционного давления на ключевые секторы краткосрочно мы еще можем увидеть новые минимумы", - отмечает эксперт в комментарии.

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