Рубль сократил темпы роста к доллару и евро на закрытие торгов в четверг в ожидании новых драйверов

Москва. 24 марта. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" на закрытие рынка в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине, продолжив позитивную динамику предыдущих торгов благодаря решению ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" и заявлению президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Курс доллара США составил 97 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 73,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 106,8 руб./EUR1, подешевев на 1,21 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 95 копейки - до 101,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером в четверг, но все же сумел закрыться в умеренном плюсе. Поддержку котировкам нацвалюты продолжили оказывать возобновленные с сегодняшнего дня торги на рынке акций, позитивный настрой его участников в первый день торгов, а также решение российских властей перевести оплату за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

После почти месячного перерыва ЦБ накануне принял решение возобновить торги на рынке акций "Мосбиржи" с 24 марта, участникам рынка были доступны 33 самые ликвидные бумаги. Ранее, с 21 марта, возобновились торги в основной секции "Мосбиржи" в сегменте ОФЗ.

Руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

В центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти. В этом контексте инвесторы продолжают следить за визитом президента США Джо Байдена в Европу. В первоначальных планах американского президента было участие в саммитах лидеров НАТО и стран G7, а также выступление перед лидерами Евросоюза.

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию прекратить военную спецоперацию на Украине, говорится в их совместном заявлении. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от биологических, химических, ядерных угроз, а также окажет поддержку в сфере кибербезопасности.

НАТО и дальше будет работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе систем ПВО, сообщил президент США Байден после встречи с лидерами НАТО.

Сделки с золотом из резервов РФ подпадают под санкции, ранее принятые в отношении российского Центробанка, Минфина и ФНБ. Соответствующее разъяснение опубликовал в четверг OFAC.

"Любая сделка, в которую вовлечено золото, имеющее отношение к Центральному банку РФ, покрывается существующими санкциями", - сказано в сообщении подразделения американского Минфина, отвечающего за правоприменение в области санкционных режимов.

Кроме того, США ввели очередные санкции против физических и юридических лиц России, в том числе против 328 депутатов Госдумы и против самой Госдумы как организации, говорится в заявлении Минфина, распространенном в четверг.

"Это (список лиц - ИФ) включает в себя десятки российских оборонных компаний, 328 членов Государственной Думы и главу крупнейшей финансовой организации России", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Таким образом, в новый список включен глава Сбербанка Герман Греф.

Великобритания в четверг также ввела санкции в отношении 33 физических и 26 юридических лиц из России. Под них подпали в том числе глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф, а также Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Альфа-банк, следует из документа британского Минфина.

Кроме того, в санкционный список включены бизнесмен Олег Тиньков, замминистра обороны Дмитрий Булгаков, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Санкционные меры вводятся против партнера Романа Абрамовича по бизнесу Евгения Швидлера и бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса.

Под санкциями оказалась ЧВК "Вагнер". Среди компаний в санкционный список также включены РЖД, "РусГидро" (MOEX: HYDR), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), Россельхозбанк, "Совкомфлот" (MOEX: FLOT).

Как отмечается в документе Минфина, санкции подразумевают замораживание активов этих физических и юридических лиц.

Нефть эталонных марок дешевеет в четверг, инвесторы следят за ходом переговоров США и Евросоюза, касающихся сокращения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составила $118,79 за баррель, что на 2,31% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до $112,1 за баррель, что на 2,46% меньше итогового значения предыдущей сессии.

С начала недели Brent подорожала почти на 13%, WTI - на 11%. Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за вооруженного конфликта на Украине и введения антироссийских санкций.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, большую часть недели доллар торговался у верхней границы нашего целевого диапазона 100-105 рублей в ожидании новых стимулов к движению. Аналогично, без яркой динамики, вели себя ключевые валюты ЕМ, а также индекс корзины доллара к развитым валютам. "Драйвером роста выступили заявления президента Путина о том, что экспортный газ будет продаваться в рублях, что, по сути, обязует Европу приобретать российскую валюту ввиду ограниченности альтернатив замещения отечественного газа. Экспорт газа в ЕС формирует для России за последние месяц в среднем $130 млн выручки ежедневно, или более 20% среднедневного объема торгов парой "доллар-рубль" в текущих условиях. Заметим, что на этом фоне цены на газ взлетели на 20% в Европе, а стоимость барреля Urals подскочила на 4%. Спред между нефтью Brent и Urals сузился и составил 25% в долларовом эквиваленте, что в целом также позитивно для рубля. Отметим, что в четверг рубль продолжил крепнуть, отыгрывая новость предыдущего дня, а также выросший позитив на открывшемся фондовом рынке", - отмечает Жильников.

"Чего ожидать? Мы считаем, что потенциал для укрепления рубля сохраняется, вначале пара "доллар-рубль" может попробовать протестировать отметку 95 рублей, а далее выйти к 90 рублям. Тем не менее отметим, что данный эффект, скорее, будет носить локальный характер: санкционное давление сохраняется, а нововведение может отразиться на снижении спроса на отечественные энергоносители в Европе", - подчеркнул Жильников.

"Начало возобновившихся сегодня торгов российскими акциями можно назвать довольно позитивным. Кроме того, в течение недели должны быть раскрыты подробности перехода на платежи в рублях, и инвесторы будут ждать дальнейших новостей как от российского правительства, так и от стран, импортирующих российские ресурсы. На этом фоне до снятия неопределенности дальнейшее укрепление рубля может быть затруднительным, но сейчас у курса пары "доллар-рубль" есть все шансы закрепиться на уровнях ниже 100 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России в четверг, 24 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 2 трлн 4,1 млрд рублей) в среднем по ставке 19,22% годовых.

Банки в четверг на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 413,9 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки". С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 марта на 7,116 рубля, до 96,0458 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,7924 рубля, до 105,4679 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 6,9518 рубля по отношению к среде и составил 96,0146 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 6,1067 рубля и составил 96,1671 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 407,12 млн, из которых $661,404 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $745,716 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 8,9667 рубля, до 105,5001 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 6,9992 рубля, до 105,4987 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR594,251 млн, из которых EUR233,577 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR360,774 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 20,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 21% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 22,8% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 22 б.п. - до 23,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 13 б.п. - до 24,25% годовых.