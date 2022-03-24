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24 марта 2022 года 19:00
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций General Mills на уровне $69
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций General Mills Inc. на уровне $69 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Отчет компании за III квартал оказался неутешительным, однако вполне предсказуемым. Проблемы с ростом цен на сырье и цепочками поставок испытывает вся отрасль. По нашему мнению, менеджмент General Mills совершает ту же ошибку, что и большинство руководителей компаний потребительского сектора. Они надеются, что смогут перекрыть планомерным ростом цен текущие расходы. Однако ситуация нестандартна. Практика показывает, что наиболее эффективным способом остается хеджирование производственных рисков там, где это возможно. Мы полагаем, что управляющие в определенный момент начнут прибегать к этой практике. Хеджирование позволяет фиксировать цены на сырье и лучше контролировать ценообразование", - отмечают аналитики. Они подчеркивают, что спрос на продукцию остается высоким, несмотря на падение органических объемов в большинстве каналов, о чем свидетельствует рост органических продаж. Стратеги инвесткомпании сохраняют таргет по бумаге General Mills на уровне $69, невзирая на повышение гаденсов по прибыли, так как считают, что у компании достаточно ограниченный потенциал для дальнейшего роста продаж. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-GENERAL/MILLS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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