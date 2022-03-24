Цены евробондов РФ в четверг вновь снизились на фоне нестабильной ситуации на мировых долговых рынках

Москва. 24 марта. Котировки российских еврооблигаций в четверг продемонстрировали очередное снижение под давлением как нестабильной ситуации на мировых долговых рынках на фоне ожидаемого инвесторами ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для борьбы с растущей инфляцией, так и сохраняющихся геополитических и санкционных рисков в отношении России после начала военной операции на Украине.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 10%, до 26,8% от номинала (их доходность выросла на 2,1 процентного пункта - до 22,54% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 12,4%, до 26,28% от номинала (их доходность выросла на 2,5 процентного пункта - до 22,32% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 17,7%, подешевев до 18,93% от номинала (его доходность выросла на 4,7 процентного пункта, до 27,84% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 18,5%, до 18,34% от номинала (их доходность выросла на 6,4 процентного пункта - до 48,06% годовых), с погашением в 2026 году - на 18,7%, до 21,69% от номинала (их доходность выросла на 7,8 процентного пункта и составила 53,11% годовых), с погашением в 2029 году - на 10,9%, до 12,63% от номинала (их доходность выросла на 3,7 процентного пункта и составила 50,4% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 4,7%, до 44,55% от номинала (их доходность выросла на 5 процентных пунктов - до 72,07% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 7,8%, составив 36,17% от номинала (их доходность выросла на 23,3 процентного пункта - до 136,2% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после довольно мощного ценового отскока, зафиксированного на прошлой неделе, ситуация в секторе отечественных евробондов в начале этой недели выглядит неоднозначно. С одной стороны, на инвесторов давят сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, а с другой стороны, не добавляет оптимизма и сформировавшаяся в последние дни общемировая тенденция к росту процентных ставок в долларах, евро, фунтах и практически всех мировых валютах на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. Таким образом, отечественным евробондам сложно продолжать восстановительный рост в условиях общемирового падения котировок долговых бумаг большинства стран.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ключевую процентную ставку еще шесть раз в течение 2022 года и трижды - в 2023 году, каждое повышение будет составлять 25 базисных пунктов, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. Его прогноз совпадает с официальным прогнозом руководства Федрезерва. При этом недавно, уже после публикации прогноза, глава ФРС Джером Пауэлл и несколько членов FOMC сообщили, что готовы к повышению ставки сразу на 50 базисных пунктов. По оценкам Эванса, к концу следующего года ставка по федеральным кредитным средствам составит 2,75-3% годовых. Кривая доходности американских казначейских обязательств в ходе торгов в четверг поднялась в среднем на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию торгов 23 марта.

США ввели очередные санкции против физических и юридических лиц России, в том числе против 328 депутатов Госдумы и против самой Госдумы как организации, говорится в заявлении Минфина, распространенном в четверг. "Это (список лиц - ИФ) включает в себя десятки российских оборонных компаний, 328 членов Госдумы России и главу крупнейшей финансовой организации России", - отмечается в пресс-релизе ведомства. Таким образом, в новый список включен глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

В свою очередь Великобритания в четверг ввела санкции в отношении 33 физических и 26 юридических лиц из России, под них подпал в том числе глава Сбербанка Герман Греф, а также Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Альфа-банк. Кроме того, в санкционный список включены бизнесмен Олег Тиньков, замминистра обороны Дмитрий Булгаков, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Санкционные меры вводятся против партнера Романа Абрамовича по бизнесу Евгения Швидлера и бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса. Среди компаний в санкционный список также включены РЖД, "РусГидро" (MOEX: HYDR), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), Россельхозбанк, "Совкомфлот" (MOEX: FLOT). Санкции подразумевают замораживание активов этих физических и юридических лиц.

Международное рейтинговое агентство Fitch намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений в соответствии с санкциями, введенными против РФ Евросоюзом. В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. "Рейтинги будут отозваны до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС", - говорится в пресс-релизе Fitch. Ранее в этом месяце Fitch объявило о прекращении коммерческой деятельности в России. Другое международное рейтинговое агентство - S&P Global Ratings - на этой неделе также объявило о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов до 15 апреля.