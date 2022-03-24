Бумаги нефтегазового сектора наиболее привлекательны в текущей ситуации - "Атон"

Бумаги нефтегазового сектора наиболее привлекательны в текущей ситуации, полагает руководитель отдела торговли акциями инвестиционной компании "Атон" Элбек Далимов.

"Рынок акций, по сути, был закрыт около месяца по простым причинам: если бы его дали открыть раньше, это привело бы к какому-то существенному снижению, - считает эксперт. - Как следствие, каждое снижение могло бы вызвать каскад принудительных закрытий позиций, и в итоге могла бы пошатнуться вся финансовая система. Сегодня был сделан первый шаг в нашей новой реальности - и в целом, этот шаг был достаточно успешным. Во-первых, мы не увидели какого-то существенного снижения рынка, во-вторых, рынок нормально функционировал, что дает основания полагать, что в будущем он сможет нащупать какую-то равновесную точку и дальше развиваться в условиях этой новой реальности".

Эксперт подчеркивает, что предложение в бумагах было ограничено из-за того, что нерезиденты были отсечены.

"Учитывая, что существенной продажи не было, на рынке происходили резкие колебания: в первые 20 минут "фишки" взлетели в пределах 20%, - отмечает Далимов. - Потом рынок немного успокоился, объемы торгов упали, и бумаги, которые резко выросли, львиную долю своего роста растеряли под конец торгов. Экстраординарных заявок, в том числе, от ФНБ, а также пенсионных денег мы сегодня не заметили".

Комментируя отдельные сектора, эксперт выделил следующее:

- нефтегазовый сектор: бумаги в целом подрастали более чем на 20% первые 20 минут торгов, и в конце торгов большую часть роста они смогли удержать. Тут логика, по мнению Далимова, простая: нефть и газ высоки, сами компании в той или иной степени будут интегрированы в глобальную экономику, и с ними все будет нормально;

- горно-металлургический сектор плюс удобрения: бумаги также чувствовали себя хорошо, "Норникель" вырос на 10%, "РусАл" - на 15%, "ФосАгро" - почти на 25%. И это логично - алюминий, никель, палладий, удобрения, алмазы пользуются спросом;

- металлургический сектор: по объективным причинам чувствовал себя гораздо хуже. "Во-первых, сейчас нарушены определенные логистические цепочки, во-вторых, до санкционного давления мы ожидали больших дивидендов от этих компаний, теперь же есть ожидания, что металлурги могут существенно скорректировать свои дивиденды", - отмечает аналитик "Атона".

Указывает Далимов и на отдельные истории, которые чувствовали себя хуже рынка: ВТБ, который попал в SDN-лист, электроэнергетика, которая вообще сейчас без триггеров, "Аэрофлот".

"В текущей ситуации предпочтительно выглядят бумаги нефтегазового сектора (в первую очередь, "ЛУКОЙЛ" и "Газпром") - они будут торговаться чуть выше, чем до закрытия 25 февраля. Банки плюс-минус останутся на текущих уровнях (Сбербанк может быть интересен, если опустится ниже 130 рублей за акцию), металлурги могут немного просесть и заморозить дивиденды", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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